Rosario Ayerdi desenmascaró a Carolina Losada en lo de Novaresio: "Eso es falso"

La macrista Carolina Losada se mostró muy nerviosa luego de que Rosario Ayerdi le hiciera una picante pregunta. El papelón que pasó la periodista que será precandidata como Senadora Nacional por Juntos por el Cambio en la provincia de Santa Fe.

Carolina Losada, periodista macrista integrante de Intratables -por el canal América TV-, se sumó hace pocos días a Juntos por el Cambio, partido con el que se lanzará en las próximas elecciones legislativas como precandidata a Senadora Nacional en la provincia de Santa Fe. Pese a que fue muy bien recibida en el programa de Luis Novaresio, donde varios de sus compañeros la agasajaron con preguntas muy sencillas de responder, Rosario Ayerdi le paró el carro y le hizo una crítica que la dejó sin palabras.

En principio, Losada contó en detalle cómo toma su salida del periodismo para incursionar en la política: "Es difícil la decisión porque ejercer esta profesión me encanta y más en la que me estaba yendo muy bien. Se me estaban abriendo muchas puertas. Como así creo que hay que cuidar al periodismo, el periodismo llega hasta un lugar. Para cambiar las cosas, la herramienta es la política. Creo que por eso hay que pasarse a la política cuando querés ser factor de cambio".

"¿Por qué quiero cambiar las cosas? Porque creo que nos están llevando a un lugar que creo que es como... es fuerte decirlo, pero creo que sí siento que nos estamos alineando con Venezuela, también nos hacemos amigos con Nicaragua. Estamos yendo a un lugar del mundo, que creo que no me representa", agregó la periodista ultramacrista, que durante varios años utilizó una máscara y cuestionó a su ex compañero Diego Brancatelli por asumirse kirchnerista.

La picante crítica de Rosario Ayerdi que dejó en ridículo a Carolina Losada

Luego de que Losada hiciera su descargo sobre su visión del país desde una experiencia personal y sin presentar un solo argumento, Ayerdi le hizo una pregunta que la desacomodó por completo: "Está bueno tu discurso de no agrietarse o no salir de la grieta, pero te escucho hablar y decís frases como 'Vamos a un lugar similar a Venezuela', 'se están yendo del país los jóvenes', 'se robaron un PBI', cosa que es falso... ¿no te parece que son todas generalidades que no son ciertas y que quizás es otro el discurso?".

Carolina Losada contestó: "¿Cuál es la parte que no es cierta?".

Rosario Ayerdi: "Esto de 'se robaron un PBI'".

Sorprendida por la pregunta, y sin encontrar respuestas sólidas, Carolina Losada respondió: "Bueno, eso... Okay, no es comprobable. No está comprobado, okay. ¿Cuál es la otra que creés?".

Rosario Ayerdi: "Este discurso de que 'nos estamos acercando a Venezuela'".

Intentando presentar argumentos desde su experiencia y no desde la perspectiva general de la sociedad argentina, Carolina Losada utilizó como excusa su vínculo más cercano: "Quiero ir punto por punto para no dejar de contestarte nada: los jóvenes se están yendo. Te puedo nombrar un montón de amigos míos y de hablar de la experiencia de otros papás que les recomiendan irse a sus hijos. Sí son un montón los jóvenes que se están yendo del país. Me parece una realidad innegable. Si no lo vemos, estamos mirando para otro lado. En mi caso personal, por poner un caso mío y palpable, tengo siete amigos que se fueron y me encuentro con gente que me dice que se quiere ir o que quiere sacar el pasaporte. Hay mucha gente que se quiere ir y es palpable. ¿Qué otro punto decías?".

Rosario Ayerdi: "Lo de 'se robaron un PBI' o que nos estamos 'acercando a Venezuela'".

Carolina Losada: "¿A vos te parece que no nos estamos acercando a Venezuela? Bueno, qué suerte, me encantaría tener tu optimismo".

Luego, Rosario Ayerdi la volvió a dejar en ridículo: "Sí, también te puedo decir que 'todos mis amigos se quieren quedar en el país'. No es una discusión... lo que nos pasa cercano no es una discusión que se pueda dar. Son generalidades que uno puede decir: 'Bueno, me pasa'. No porque mis amigos digan que no se quieren ir del país, uno puede decir: 'La gente no se va del país'".

Nerviosa por la falta de respuestas, Carolina Losada exclamó: "Bueno, buenísimo que tus amigos no se vayan del país. Te hablo de mi experiencia y la de muchísima gente. Me imagino que la gente también te debe contar de sus experiencias, debés tener tu opinión de la educación, de la pobreza que tenemos en la Argentina, de lo que prometieron y no cumplieron. Vos también tendrás tu posición al respecto".