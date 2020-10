Alex Caniggia es una de las personalidades más polémicas del Cantando 2020, programa con el que El Trece compite cada noche con MasterChef Celebrity, por Telefe. Pese a que el participante entretiene a mucha gente con sus chistes y efusivos comentarios, también despierta fastidio entre los espectadores y los propios integrantes del jurado. Uno de ellos es Oscar Mediavilla.

Hace unos días, y tras una actuación del hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, la pareja de Patricia Sosa le puso una mala calificación y le hizo un fuerte comentario: “No te haces más vivo decir estupideces. Tratá de respetar que hay gente con chicos que miran el programa. Igual, querés que te diga la verdad, vos sos un marmota y tengo más historia que vos, vos no existís, porque sos un salame".

Molesto por la situación y el momento vivido durante el programa, Alex dialogó este lunes con Los Ángeles de la Mañana. En el mismo, Ángel De Brito le consultó qué ocurrirá cuando se reencuentre con Mediavilla. Para la sorpresa de los productores de El Trece, el hermano de Charlotte dio una respuesta inesperada.

“Y, por ahora… No sé si voy a volver al Cantando, igual". Sorprendido por el testimonio, el conductor le resaltó: “Pero hoy tenés que ir porque hay duelo”. Aun así, el joven indicó: "Y pero renuncio. Ni voy, ni me presento. ¿Sabés por qué te digo esto, Ángel? Porque el jurado, este hombre mayor, el maleducado, me dijo que me iba a poner un -10. Entonces se van a poner en ‘compinche’ los jurados y hoy voy a ir y me van a echar. Si no me echan ahora, me echan al otro. Ni en pedo los voy a dejar que me echen. Ni aparezco, Ángel".

Inmediatamente, De Brito le consultó: "¿Vos sentís que Oscar lo está pergeñando, está armando un complot para rajarte? ¿Vos pensás que Moria o Nacha le van a dar bola a eso?". El participante dudó al responder y le puso un poco de suspicacia al certamen: "No sé, puede ser que se ‘compinchen’ o no; Para mí, si se ponen en ‘compinche’, me van a querer echar. Es obvio".

Pese a que el clima de la conversación se puso un poco tenso, una vez más, el periodista le consultó: "¿Pero vos pensás que hoy yendo y cantando bien, te van a sacar?". Y la respuesta de Alex, en esta oportunidad, fue más segura: "Para mí, sí".