Nacha Guevara venía dándole la devolución a Laura Novoa y Pato Arellano en el Cantando 2020. Sin embargo, su coach, pidió por favor que no la midieran con la misma vara y le dio el pie a Laura Novoa para que contara algo de su historia personal que hasta ahora no se sabía.

“La verdad es que soy disléxica y hago un esfuerzo enorme. En el teatro es más fácil, pero acá se complica”, contó Laura Novoa.

“La paciencia que me tienen. No puedo pensar a veces, las cosas que nos pasan a los disléxicos. Es un gran aprendizaje estar acá. En la elección del tema no fui inteligente. Tenía que buscar un tema más lento”, cerró Laura.

Según la Asociación Internacional de la Dislexia, las estadísticas podrían indicar que hasta un 15% o 20% de la población mundial presenta síntomas de este desorden. En la farándula local, personalidades como Pampita Ardohain contaron públicamente que lo padecen. También múltiples celebridades internacionales lo hicieron: Jennifer Aniston, Salma Hayek, Tom Cruise y Steven Spielberg relataron en algún momento cómo se vive con este trastorno del aprendizaje.

¿Qué es la dislexia?

La dislexia es un trastorno del aprendizaje que supone la dificultad para leer a raíz de problemas para identificar los sonidos del habla y para comprender cómo estos se relacionan con las letras y las palabras (decodificación). La dislexia, que también se denomina "dificultad de lectura", afecta zonas del cerebro que procesan el lenguaje.

Las personas con dislexia tienen una inteligencia normal y, por lo general, también una visión normal. La mayor parte de los niños con dislexia puede tener éxito en la escuela con la ayuda de un tutor o de un programa de enseñanza especializado. El apoyo emocional también juega un papel importante.

Aunque la dislexia no tiene cura, la evaluación e intervención tempranas producen los mejores resultados. En ocasiones, la dislexia no se diagnostica durante años y permanece sin ser identificada hasta la adultez, pero nunca es tarde para buscar ayuda.

Síntomas de la dislexia en los adolescentes y adultos

Los signos de la dislexia en adolescentes y adultos son similares a los de los niños. Algunos de los signos y síntomas frecuentes de la dislexia en adolescentes y adultos son: