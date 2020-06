Sebastián Estevanez es uno de los actores más reconocidos de la República Argentina. Sin embargo, no precisamente es buena la calificación que todos los televidentes de novelas tienen sobre él. Muchas personas afirman que es "mal actor", y hasta llegaron a vincular su participación en tantas ficciones gracias a la influencia de su padre, el director 'Quique' Estevanez. Y hace pocas horas, el protagonista rompió el silencio y le contestó a las críticas sin filtros.

"A mí eso no me duele para nada. Todos los trabajos que hice, los hice con el corazón en la mano. Pensás que actúo mal está perfecto, y te doy un abrazo”, aseguró Sebastián, en diálogo con Radio de la Ciudad. Por otra parte, enfatizó en que las críticas (generalmente) se pueden observar sólo en las redes.

"Tampoco es lindo y tampoco es que no me importa, el resultado final para mí es la calle, no las redes, cuando vas a un lugar y sentís que la gente te quiere, es lo mejor y si te quieren tus compañeros mejor, ya está. Hay derecho a que algo no les guste, seguramente hay muchos actores mejor que yo", aseguró quien interpretó a Miguel en la ficción Separadas (de Canal 13).

A su vez, Estevanez también se tomó un momento para recordar su etapa adolescente en el colegio: “En la secundaria me echaron de cinco colegios, me costaba mucho prestar atención. Era como que necesitaba hacer mucho deporte y estar sentado me aburría. Me agarré a piñas varias veces, era bastante justiciero si veía que alguno en el colegio más grande molestaba a alguno más chico. Tenía la pelea bastante fácil. Y además de eso me llevaba muchas materias, me llegué a llevar once, nunca repetía, estudiaba y rendía todas”.