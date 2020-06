Yanina Latorre generalmente es noticia por su lengua filosa y su forma extrovertida de presentarse delante de las cámaras. Sin embargo, en esta ocasión también se insertó en el foco de la escena por una desafortunada acción: sin saber que estaba en vivo, la panelista de Los Ángeles a la Mañana se abrazó con el influencer Santiago Maratea, se burló del distanciamiento social y exclamó: "No me importa nada".

"Estamos en vivo", le advirtió uno de los productores de Canal 13. Sin embargo, Latorre exclamó: "Ay, bueno. Lo amo, no me importa nada. Me trajo un Funko, la gente que ve los vivos nuestros saben de qué hablo".

"¿Me sacás una foto con él?", agregó Yanina, y luego apareció Mariana Brey (compañera de la protagonista) para hacer hincapié en el cumplimiento del distanciamiento social.

En ese momento, tanto Yanina Latorre como Santiago Maratea dejaron de abrazarse para mostrarse alejados. No contentos con violar el distanciamiento, también se burlaron del mismo.