Estrellas de cine, famosos pierden sus casas y huyen de incendios forestales de Los Ángeles

Las llamas se elevan desde una estructura mientras el incendio Palisades arde durante una tormenta de viento en el lado oeste de Los Ángeles, California

Billy Crystal perdió la casa de Pacific Palisades en la que vivía desde 1979. Paris Hilton vio arder su mansión en la playa de Malibú en directo por televisión.

Jamie Lee Curtis, James Woods, Mandy Moore, Mark Hamill y Maria Shriver fueron algunas de las celebridades que se vieron obligadas a evacuar sus hogares cuando los incendios descontrolados de Los Ángeles arrasaron algunos de los inmuebles más lujosos del mundo.

El mayor incendio consumió casi 5.000 hectáreas en Pacific Palisades, un pintoresco barrio situado entre las ciudades costeras de Santa Mónica y Malibú, donde viven muchas estrellas del cine, la televisión y la música.

La casa de 6,5 millones de dólares de la estrella de "Gossip Girl" Leighton Meester y su marido Adam Brody, de "The O.C.", fue consumida por las llamas.

El eterno anfitrión del Oscar, Billy Crystal, y su esposa Janice dijeron que tenían el corazón roto por perder la casa de Pacific Palisades donde habían criado a sus hijos y nietos desde 1979, "pero con el amor de los niños y los amigos saldremos adelante".

La estrella de televisión Hilton dijo que estaba "desconsolada más allá de las palabras" por perder su mansión frente al mar.

"Sentada con mi familia, viendo las noticias, y viendo nuestra casa de Malibú arder hasta los cimientos en directo por televisión es algo que nadie debería tener que experimentar nunca", escribió en X.

Shriver, periodista y exprimera dama de California cuando estaba casada con el entonces gobernador Arnold Schwarzenegger, dijo que la destrucción en el lujoso sector fue devastadora.

"Todo ha desaparecido. Nuestro barrio, nuestros restaurantes", escribió en X el miércoles. "Los bomberos han hecho y están haciendo todo lo que pueden, pero este incendio es masivo y está fuera de control".

Woods, dos veces nominado al Oscar y tres veces ganador del Emmy, relató cómo huyó de su casa en Pacific Palisades mientras las llamas se abatían "como un infierno".

"Un día estás nadando en la piscina y al día siguiente todo ha desaparecido", dijo. En una entrevista televisiva le brotaron las lágrimas al describir a una sobrina que "salió con su pequeña alcancía Yeti para que reconstruyéramos nuestra casa".

El Sunset Fire ardía en Hollywood Hills, justo por encima de Hollywood Boulevard y su Paseo de la Fama, al otro lado de la autopista 101 desde el Hollywood Sign.

Con un precio promedio de la vivienda de 4,5 millones de dólares, Pacific Palisades es el hogar de famosos, así como de la Villa Getty, uno de los museos más populares de Los Ángeles.

La ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis dijo que "mi comunidad y posiblemente mi casa están ardiendo".

"Es una situación aterradora", escribió la actriz en Instagram. "Recen si creen en ello y aunque no lo hagan, recen por los que sí lo hacen".

Moore, conocida por la serie de televisión "This is Us" y como la voz de Rapunzel en "Enredados" de Disney, dijo que ella y su familia habían evacuado debido a la proximidad de las llamas.

"Tan abatida por la destrucción y la pérdida", escribió en Instagram. "No sé si nuestra casa sobrevivió".

Hamill, que interpretó a Luke Skywalker en las películas de "Star Wars", dijo en Instagram que evacuó su casa de Malibú el martes por la noche con su esposa y su perro.

"Había (pequeños) incendios a ambos lados de la carretera mientras nos acercábamos" a la autopista de la costa del Pacífico, dijo.

(Escrito por Peter Graff; Editado en Español por Ricardo Figueroa)