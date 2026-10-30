Calendario lunar de noviembre 2026: cuándo es luna llena, luna nueva, cuarto creciente y cuarto menguante

En noviembre de 2026 llegará un evento clave para los amantes de la astrología y la astronomía: la primera superluna para despedir el año. Se trata de un momento clave de las fases lunares, ideal para la observación y fotografía del cielo nocturno.

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Noviembre 2026: así es el calendario lunar

El anteúltimo mes del año estará compuesto por las siguientes fases de la Luna:

Cuarto menguante: Domingo 1 de noviembre (17:28 h).

Domingo 1 de noviembre (17:28 h). Luna nueva : Lunes 9 de noviembre (04:02 h).

: Lunes 9 de noviembre (04:02 h). Cuarto creciente : Martes 17 de noviembre (08:48 h).

: Martes 17 de noviembre (08:48 h). Luna llena: Martes 24 de noviembre (11:53 h).

Para quienes buscan apreciar astros lejanos o mirar el cielo nocturno, la franja entre el 6 y el 12 de noviembre será clave, ya que, al ser un momento cercano a la Luna nueva, la ausencia de luz lunar en el firmamento crea el entorno óptimo para contemplar la Vía Láctea, los cuerpos celestes de poco brillo y el cielo profundo desde zonas alejadas de las luces urbanas.

La superluna del Castor: cómo y cuándo verla

La Luna llena, fenómeno principal del mes, llegará con el plenilunio del 24 de noviembre y es conocida popularmente como "Luna del Castor". Se considera que será la primera superluna de las últimas del año, ya que el momento de máximo esplendor coincide con un tramo en el que el satélite natural se sitúa en un punto muy cercano a la Tierra.

Denominada popularmente como "Luna del Castor", la Luna llena se podrá ver el 24 de noviembre

Como el instante exacto de la fase llena de la Luna ocurrirá en pleno mediodía en territorio argentino, el disco lunar se mostrará prácticamente completo durante las caídas de sol del 23 y del 24 de noviembre. Se trata del momento perfecto para retratar la salida del satélite sobre paisajes naturales como montañas o ríos, así como en entornos urbanos recortados contra el horizonte.