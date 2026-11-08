Budín de pan sin horno: cómo aprovechar el pan que sobró del domingo

El pan que queda del almuerzo de domingo en familia no tiene por qué terminar en la basura. Con unos pocos ingredientes que suelen estar en casa, es posible transformarlo en un postre clásico, económico y fácil de preparar. El budín de pan sin horno es una alternativa para aprovechar las sobras y disfrutar de algo dulce sin necesidad de prender el horno.

{{{htmlAmp}}}

Cómo hacer budín de pan sin horno

La receta se cocina a baño María, directamente sobre la hornalla, y lleva ingredientes básicos como leche, huevos, azúcar y esencia de vainilla. Una vez listo, se puede guardar en la heladera y servir bien frío. Para preparar esta receta se necesitan pocos ingredientes y un molde que pueda colocarse dentro de una olla.

El budín de pan se puede hacer sin horno. Foto: Recetinas

Ingredientes

300 gramos de pan del día anterior.

500 ml de leche.

3 huevos.

150 gramos de azúcar.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Ralladura de limón o naranja, opcional.

Para el caramelo:

100 gramos de azúcar.

2 cucharadas de agua.

Preparación

Preparar el caramelo: Colocar el azúcar y el agua en una sartén o directamente en el molde metálico, si es apto para la hornalla. Calentar hasta que tome un color dorado y distribuirlo por la base. Dejar enfriar. Hidratar el pan: Cortar el pan en pequeños trozos, colocarlo en un recipiente y agregar la leche tibia. Dejar reposar durante unos 15 minutos, hasta que esté bien blando. Armar la mezcla: Incorporar los huevos, el azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de cítricos. Mezclar hasta integrar. Para una textura más uniforme, se puede procesar la preparación. Cocinar a baño María: Volcar la mezcla en el molde acaramelado y cubrirlo con papel aluminio. Colocarlo dentro de una olla más grande con agua caliente hasta aproximadamente la mitad del molde. Tapar y cocinar a fuego bajo durante 50 a 60 minutos. Enfriar y desmoldar: Comprobar que esté firme en el centro, retirar del fuego y dejar enfriar. Llevar a la heladera durante al menos cuatro horas antes de desmoldar.

Lo ideal es usar pan del día anterior, ya que si está un poco seco absorbe mejor la leche. En este sentido, antes de incorporar los huevos, conviene esperar a que el pan esté completamente blando. Si quedan trozos grandes, se pueden pisar con un tenedor.