Sam Asghari pide el divorcio a Britney Spears 14 meses después de su boda

Foto de archivo de Britney Spears y Sam Asghari en la premiere de "Once Upon a Time In Hollywood" en Los Angeles, California

Foto de archivo de Britney Spears y Sam Asghari en la premiere de "Once Upon a Time In Hollywood" en Los Angeles, California

Sam Asghari, el marido de la superestrella del pop Britney Spears, quiere divorciarse de la cantante con la que se casó el año pasado después de que fuera liberada de una tutela legal.

Asghari, de 29 años, alegó "diferencias irreconciliables" en una demanda presentada el miércoles ante el Tribunal Superior de Los Ángeles. Reclama la manutención del cónyuge y el pago de los costos legales por parte de Spears.

Los representantes de Spears no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Asghari y Spears, de 41 años, se casaron en junio de 2022, después de salir durante casi seis años.

La boda tuvo lugar meses después de que un juez pusiera fin a una tutela que había controlado la vida personal y las finanzas de la cantante durante 13 años. Durante el proceso judicial, Spears dijo que anhelaba casarse y formar una nueva familia sin restricciones.

La tutela había sido establecida y supervisada por el padre de la cantante, Jamie Spears, después de que ella sufriera un colapso público en 2007 y fuera hospitalizada por problemas de salud mental no revelados.

El matrimonio es el tercero para Spears y el primero para Asghari. La cantante se casó con Jason Alexander, un amigo de la infancia, en una ceremonia sorpresa en Las Vegas en 2004, pero el matrimonio se anuló poco después. Nueve meses después se casó con el bailarín Kevin Federline, con quien tuvo dos hijos. Ese matrimonio terminó en divorcio en 2007.

¡Spears, ganadora de un Grammy, es conocida por éxitos de la música pop como "Baby One More Time", "Oops! ... I Did It Again" y "Stronger"

Asghari, nacido en Irán, es entrenador personal y actor, y ha aparecido en la serie de Showtime "Black Monday".

(Reportaje de Lisa Richwine; edición de Diane Craft)