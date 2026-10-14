Bisila Bokoko, especialista en liderazgo femenino: "Al miedo hay que usarlo como trampolín para crecer”

La empresaria Bisila Bokoko, especializada en liderazgo femenino, publicó su libro Mi miedo y yo (2025), un ensayo autobiográfico que además aborda las raíces psicológicas e históricas del miedo y explicó cómo hizo para utilizar esa emoción que a veces desestabiliza a su favor.

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Cómo usar el miedo a tu favor, según Bisilia Bokoko

En diálogo con la revista ELLE, la empresaria contó que durante años el miedo fue una presencia silenciosa que la frenaba. “Durante mucho tiempo, el miedo fue una sombra que me acompañaba en silencio. A veces me paralizaba, otras me hacía dudar de mí misma”, recordó. Sin embargo, el cambio llegó cuando aprendió a enfrentarlo: “Pasé de dejar que me frenara a usarlo como trampolín para crecer”.

“Si sabemos escucharlo, nos muestra dónde están nuestras zonas de crecimiento”, explicó, y agregó que lo que más la asustó siempre la impulsó a dar saltos más grandes. Por eso sostiene que “el miedo deja de ser una traba cuando lo aceptas como parte del viaje”.

Bisila Bokoko aseguró que se puede usar el miedo y la vulnerabilidad a su favor

Respecto al temor a fracasar, planteó que hay que replantear el concepto. “El fracaso duele, pero hundirse es una decisión”, afirmó. Para la empresaria, la clave está en preguntarse qué aprendizaje hay cada caída y no medir el propio valor por los tropiezos, sino por la capacidad de levantarse.

Bokoko aseguró que el miedo al fracaso es universal, aunque las consecuencias no lo son: “El miedo nos iguala, pero las consecuencias no”. Comparó, por ejemplo, la cultura del “fail fast” de Silicon Valley, que se ve casi como una medalla, con contextos europeos, latinos o africanos, donde el error puede vivirse como una vergüenza familiar o social. Para ella, “el miedo al fracaso no es solo personal: es narrativo”.

Utilizar la vulnerabilidad como fortaleza: otra recomendación de Bokoko

La empresaria reconoció que durante mucho tiempo creyó que mostrarse vulnerable no era una opción. “Nos enseñan que, si te quiebras, pierdes”, señaló. Con el tiempo entendió que “la verdadera fuerza está en atreverte a mostrar tu humanidad”.

En su opinión, la vulnerabilidad está mal vista porque “nos recuerda que todos tenemos heridas”, además de que se la asoció históricamente con lo femenino y, por eso, se la consideró menos valiosa. Sin embargo, remarcó que “la vulnerabilidad no es un género, es una herramienta poderosa para conectar de verdad con los demás”.

En el ámbito laboral, explicó que se traduce en “confianza, transparencia y cultura de colaboración”, y la calificó como “un activo estratégico” en un mundo donde la innovación depende de la creatividad. “A veces, la mayor muestra de liderazgo, es decir: ‘Hoy no puedo sola, necesito apoyo’”, concluyó la empresaria.