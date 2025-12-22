Daniel Lloyd-Morgan, artista que comentó la pieza para la BBC, interpretó que Banksy quiso reflejar con estas imágenes la cruda realidad de los niños sin hogar que sufren en silencio.

El reconocido artista callejero Banksy confirmó la autoría de dos nuevos murales que aparecieron en puntos estratégicos de Londres, mostrando una potente imagen que busca llamar la atención sobre la realidad de los chicos sin hogar.

Las obras, idénticas entre sí, presentan a dos niños vestidos con ropa invernal – botas de nieve, abrigos y gorros de lana – acostados en el suelo mientras uno de ellos apunta con el dedo hacia el cielo. Uno de estos murales se encuentra pintado en unos garajes ubicados en Queen’s Mews, en el barrio de Bayswater, y el otro adorna la pared del rascacielos Centre Point, en pleno centro de la capital británica.

Daniel Lloyd-Morgan, artista que comentó la pieza para la BBC, interpretó que Banksy quiso reflejar con estas imágenes la cruda realidad de los niños sin hogar que sufren en silencio. "Todo el mundo lo está pasando bien, pero hay muchos niños que no lo están pasando bien en Navidad", expresó, y agregó que, a pesar del impacto visual, el público parece indiferente: "Es muy llamativo que la gente no se detenga. Pasan junto a personas sin hogar y no las ven tiradas en la calle. Es como si estuvieran observando las estrellas".

Estas nuevas creaciones de Banksy esperan tener una vida más larga que su último mural en Londres, pintado en septiembre pasado en la pared exterior del Tribunal Superior, que fue borrado rápidamente por las autoridades. Aquella obra mostraba a un juez con toga y peluca golpeando con un mazo a una persona que sostenía una pancarta manchada de sangre, interpretada como una crítica a la represión de la libertad de expresión.

El anuncio de Banksy

El artista, cuya identidad aún permanece en secreto, anunció la creación de la obra en Bayswater con una publicación en su cuenta de Instagram el mismo lunes por la tarde, generando gran expectativa entre sus seguidores.

Sobre el mural ubicado en Centre Point, el artista Daniel Lloyd-Morgan opinó que la elección del lugar no fue casual y que busca poner el foco en la problemática de la falta de vivienda infantil. "Muchas personas pasan por el arte sin detenerse, ignorando a los niños sin hogar", señaló, y agregó que "es bastante apropiado que los niños estén señalando hacia la Estrella del Norte".

Por su parte, Jason Tomkins, un apasionado seguidor de Banksy, coincidió en que la obra es una "clara declaración sobre la falta de vivienda". Recordó que la torre Centre Point, ubicada en 101-103 New Oxford Street, fue durante mucho tiempo un símbolo de protestas sociales por la vivienda. Construida en 1963 como edificio de oficinas, estuvo desocupada por más de diez años, lo que generó gran enojo entre activistas sociales. La organización benéfica Centrepoint, dedicada a ayudar a personas sin hogar, tomó su nombre de este edificio, cuyo fundador describió como "una afrenta a los sin hogar". Actualmente, el bloque fue transformado en lujosos apartamentos multimillonarios.

Banksy no hizo declaraciones sobre la importancia que tiene la ubicación de sus nuevas obras, pero Tomkins cree que el mural muestra al mismo personaje que en una obra previa pintada en 2018 en Port Talbot, algo poco común, ya que el artista rara vez reutiliza figuras.

En 2024, Banksy también sorprendió con una serie de graffitis en la capital británica que formaban un recorrido de animales, incluyendo cabras, elefantes, gorilas, monos, pirañas, rinocerontes y pelícanos, entre otros.