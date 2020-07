Christophe Krywonis sorprendió al elegir entre Damián y Samanta ¿A quién contrataría?

El jurad de Bake Off Christophe Krywonis se reencontró con la participante Samanta Casais en PH, Podemos Hablar y debió eligir en su cara si la contrataría a ella o a Damián Pier Basile.

Casais quedó en el centro de la polémica durante las últimas semanas del concurso de pastelería luego de que se revelara material en el que se la veía desarrollar la actividad de forma profesional, hecho que incumplía las reglas del reality. El hostigamiento en redes sociales y la presión de los fans obligó a la producción a modificar el final del certámen (que se grabó el pasado año) y la ganadora fue descalificada.

Invitada a participar de PH por videollamada, Samanta contó como atravesó la etapa final de Bake Off y también pudo hablar con Christophe, otro de los invitados al ciclo de Andy Kusnetzoff. "Lo complicado fueron las redes sociales. Los comentarios que se fueron de tono se convirtieron en lo más crudo que tuve que afrontar, lo que más me afectó y lo que me marcó", afirmó la joven.

Incluso el chef se mostró sorprendido por el nivel de agresión que sufrió Casais. "Lo único que nos preocupó fue tu estado anímico, que no te afectara mucho todo, porque nos impactó cómo se fueron de mambo. Incluso algunos periodistas, gente que habla normalmente de política y empezó a opinar de esto, personas que hacen radio y decían cosas que no correspondían. Los haters son alimentados por otras cosas, como los medios", señaló.

En ese contexto, Andy puso en aprietos a Krywonis y lo obligó a elegir uno de los dos finalistas para un hipotético trabajo en su restaurante. Y el francés no dudó: "Damián está en Rosario, así que a Samantha, sin problemas. Aunque debe aprender más porque todavía le falta pulir algunas cosas".