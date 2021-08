Grave denuncia de Cinthia Fernández contra una importante figura política: "Me amenaza"

Cinthia Fernández contó que una figura de la política la amenazó, ante la sorpresa de sus compañeros reveló que esa persona no es parte del kirchnerismo.

Cinthia Fernández reveló que una reconocida figura de la política la amenazó por declaraciones que hizo en el pasado. Vale recordar que hace unas semanas, la panelista protagonizó un tenso cruce con Patricia Bullrich en la mesa de La noche de Mirtha. "No es kirchnerista", aclaró la angelita en la emisión de Los Ángeles de la Mañana de este jueves. La precandidata en las elecciones 2021 también aprovechó para responderle a Baby Etchecopar que la había criticado con dureza por subir una foto desnuda a sus redes sociales.

Tal como viene ocurriendo en las últimas elecciones, son varios los famosos que buscarán acceder a un cargo público. Una de ellos es Cinthia Fernández, que desde que anunció su precandidatura le llovieron las críticas. Pero la misma panelista de Los Ángeles de la Mañana en la emisión de este jueves del programa de El Trece reveló que también recibió amenazas por parte de una importante figura de la política.

"Recibí amenazas de alguien en común que conocemos. No es famoso pero es de la política. Mandó un audio con mi nombre para que me lo reenviaran. 'Decile a Cinthia que...'. Es muy reconocible su voz porque en cierta manera es público", le contó la panelista a Ángel de Brito y todo el panel, que no podían creer lo que escuchaban. "Me amenaza por una declaración que hice sobre alguien, sobre el jefe de una persona", explicó Fernández después de contar que había tenido una semana "bastante heavy". Deseosa de apuntar contra el oficialismo, Yanina Latorre quiso saber si quien había amenazado a su compañera era kirchnerista pero Fernández no le dio el gusto ya que aseguró que la figura política que la amenazó no era parte del armado de Cristina Fernández de Kirchner.

Cinthia Fernández le respondió a Baby Etchecopar

Baby Etchecopar había disparado con dureza contra Cinthia Fernández por subir una imagen a sus redes sociales completamente desnuda. El periodista aseguró que "mostrarse desnudo no es mostrar una propuesta", palabras que no le gustaron a la angelita. "No tiene razón. Tengo propuestas, pero eso que hago en mis redes son estrategias", comenzó asegurando Fernández que también explicó que cuando presentó propuestas se le "cagaron de risa".

"Él es el menos indicado... los políticos nos dejaron en pelotas y fue una ironía que puede ser aplicada o no", detalló la angelita, bastante enojada por cómo fue criticada por el conductor de Basta Baby. En su descargo, Fernández también apuntó contra los otros políticos en campaña: "Están con slogans pedorros que salen de nosotros y cuestan un huevo, pero yo muestro el culo y soy una ignorante".