Lo quieren todos y no sale un peso: el histórico auto que no pagará patente a partir de 2025.

Mantener un auto suele resultar bastante costoso para muchas personas, ya que además de pagar la nafta, el seguro y la VTV, se debe abonar bimestralmente la patente. Este motivo hace que muchas personas desistan de hacer una compra. Sin embargo, este año, un histórico modelo dejará de abonar este impuesto y entre los amantes de la autos clásicos se generó mucha emoción.

Se trata del Renault 504, un histórico modelo de la marca francesa de automóviles. Este vehículo se convirtió en un clásico y muchos coleccionistas eligen sumarlo a su catálogo, pero ahora que su costo de mantenimiento descendió significativamente, muchas personas podrían comprarlo a un precio muy accesible.

El plazo que debe cumplir un auto para dejar de pagar la patente es de 25 años posterior a su fabricación y eso lo que le pasa este año al modelo de Renault. El auto dejó de fabricarse en Argentina en 1999 pero muchos de ellos fueron registrados en el 2000, motivo por el que seguían pagando la patente hasta el año.

Este modelo puede conseguirse por $7500 dólares aproximadamente, pero quizá sea más difícil de conseguir repuestos. De todas maneras, es una gran opción para aquellos que quieran comprar su primer auto o se encuentren en la búsqueda de un vehículo barato para moverse.

¿Cuál es el error que muchos cometen en la ruta y qué puede provocar un accidente?

La llegada de enero lleva a que las rutas que recorren diferentes puntos de la Argentina se llenen de autos que son manejados por personas que suelen estar acostumbradas a la calles de la Ciudad de Buenos Aires. Algo que puede provocar accidentes porque no todos los caminos son iguales y demandan un elevado grado de concentración.

Al momento de desplazarnos por una ruta es necesario tomar los mayores recaudos posibles debido a la velocidad en la que se viaja. También es fundamental respetar las señales de tránsito que van apareciendo porque evitarán que se produzcan accidentes. Aunque hay un detalle que todos olvidan y es mirar bien lo que sucede adelante, crucial a la hora de manejar en ruta.

“Rutas argentinas. Por esta familia que casi se mata porque la ruta, sin ningún aviso, se corta y desaparece de la nada", expresaron desde Tendencia en Argentina. En el video, se puede apreciar cómo el camino de manera imprevista se corta de la nada y no hay forma alguna de avanzar. De hecho, las imágenes son claras: hay abundante vegetación en donde debería estar el trayecto.

"No hay ninguna señalización. Ni una. Fuimos a parar en el medio del monte. Casi nos matamos", expresa la mujer que grabó el tenso momento que le tocó vivir a su familia mientras se desplazaban en sus vacaciones. Lo primero a señalar es que se trata de un trayecto de la Ruta 1 que pasa cerca de la localidad de Sumampa, en la provincia de Santiago del Estero. Al revisar Google Maps, se puede apreciar que la vía no está terminada. La aplicación sugiere tomar un desvío para no acceder a esta parte del tramo.

Si bien hay un enorme negligencia por parte del gobierno provincial en no colocar carteles que adviertan a los conductores de no usar el camino porque el mismo no está en condiciones, hay una responsabilidad que es del conductor. Al manejar es necesario prestarle atención a lo que sucede adelante y la presencia del monte es más que clara. Esto también aplica para cuando no se dispone de iluminación artificial y natural.