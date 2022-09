Renunció al millón de pesos y dejó mudo a Guido Kaczka en Los 8 Escalones: "Es muy raro"

Una participante de Los 8 Escalones decidió renunciar al millón de pesos en el programa de El Trece y causó conmoción en Guido Kaczka. El motivo por el que rechazó volver a participar del ciclo de TV.

Una participante de Los 8 Escalones causó muchísimo revuelo en su visita a El Trece. Durante la transmisión que tuvo lugar el pasado miércoles 14 de septiembre, Macarena decidió renunciar al millón de pesos y provocó una particular reacción en Guido Kaczka.

Tras ganarle la final del programa a Federico y haber obtenido el millón de pesos, la mujer quedó impactada por el logro. "Mamita... es muy raro esto porque no suelo tener una seguridad exagerada sobre mí, pero para esto vine así. No sé por qué, no me preguntes por qué...", expresó Macarena. Y advirtió que tenía la certeza de que iba a ganar el premio económico: "Estaba en casa con mi familia y amigas, y les decía 'voy a ganar el millón'. No era 'voy al programa de Guido' era 'voy a ganar el millón'. Y acá está".

Inmediatamente después, el jurado Martín Liberman intervino y aportó un dato de su participación en el programa: "12 sobre 12 en el recorrido y 4 sobre 8 en el final". Luego, el conductor le hizo la tradicional pregunta que le hace a cada concursante que gana la final de Los 8 Escalones. "Macarena..., ¿te vas a mentalizar así para los dos millones o decís hasta acá?", indagó.

"Digo hasta acá", respondió Macarena. Sorprendido, Guido Kaczka le repreguntó: "¿Hasta acá?". "Digo hasta acá, sí", le aseguró la joven, quien justificó el motivo por el que renunció a volver a participar. "Vine por la oportunidad, a disfrutarla, y esto es más que suficiente para mí y creo que todos merecemos las oportunidades. Que sea para otra persona", señaló.

Finalmente, el presentador de TV le consultó a Federico si tenía intenciones de regresar al programa de El Trece. Con una sonrisa, el hombre le dio el "sí" y accedió a volver a participar del ciclo de entretenimiento.

Guido Kaczka quedó sorprendido con la decisión que tomó una participante de Los 8 Escalones.

Guido Kaczka hizo llorar a un participante de Los 8 Escalones

"Maximiliano de 33 años, es sushiman. Vive un poco en Castelar con sus papas, Isabel y Eduardo y otro poco en Francisco Álvarez con un amigo", empezó por leer Kaczka sobre la información que tenía disponible sobre el participante. La situación se dio a mitad del programa, cuando Guido volvió a repasar la biografía de los participantes que avanzaban en la competencia, pero la emoción del concursante lo tomó completamente desprevenido.

En este marco, el conductor continuó: "El tiene dos hijas, Valentina y Catalina. El millón sería para acomodarse económicamente y para vivir junto a sus hijas, tener un lugar con sus nenas". Una vez que dijo esto, Maximiliano no pudo contener las lágrimas y se quebró.

Al ver la reacción del participante, Kaczka quiso indagar más en el tema y le preguntó que edad tienen las nenas, a lo que el participante contestó que 5 y 9 respectivamente. "Claro, van creciendo. Se emociona cuando habla de las hijas. Y sí, a mi me pasa, soy igual eh. Ellas te deben querer un montón si sos un papá tan así", replicó Kaczka. "Si, yo la verdad las amo, las amo", sentenció Maximiliano.