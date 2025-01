En qué celulares dejará de funcionar WhatsApp

La llegada del Año Nuevo también afecta a la tecnología de una manera que provocará fastidio en ciertas personas porque se conoció la lista de celulares que dejarán de ser compatibles con WhatsApp. Esto provoca que se deba cambiar de dispositivo o recurrir a otra vía de comunicación para no perder el contacto con nuestros seres queridos.

A medida que pasan los años, la tecnología se va desarrollando y avanzando de una manera tal que ciertos dispositivos electrónicos comienzan a quedar obsoletos debido a que no puede ejecutar funciones básicas. Esto último se encuentra vinculado con WhatsApp, la aplicación más importante de mensajería que existe, usada tanto para asuntos laborales como también informales.

No podrán usar más WhatsApp

Lo primero a mencionar es que la aplicación de mensajería comenzará a ser exclusiva para aquellos dispositivos que cuenten con una versión de Android 5.0 (Lolipop) o versiones más nuevas del sistema operativo. Mientras que los iPhone deberán contar con iOS 12, que salió al mercado en 2018.

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3 y Galaxy S4 Mini.

Motorola: Moto G (Primera generación), Razr HD y Moto E (Versión 2014).

HTC: One X, One X+, Desire 500 y Desire 601.

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y L90.

Nokia: Lumia 920 y Lumia 1020.

Sony: Xperia X, Xperia SP, Xperia T y Xperia V.

La explicación que brindan desde WhatsApp es que esta decisión es producto de dos estudios que realizan. Cada tanto llevan a cabo un análisis sobre cuáles son los dispositivos que menos usan la aplicación y luego lo comparan con la versión. En caso de que dispongan de un sistema operativo que no recibe actualizaciones de seguridad, se decide avanzar con la cancelación del servicio.

Por otro lado, se tiene conocimiento que los modelos de Apple que no podrán hacer uso del servicio de mensajería son dos: iPhone 5 y iPhone 5c. Esto es producto de que ambos salieron al mercado entre 2012 y 2013 y desde hace un tiempo no reciben más actualizaciones por parte de la compañía de la manzana. Además, su composición no permite que ciertas funciones puedan desarrollarse con efectividad.

¿Cómo desconectar WhatsApp y no recibir mensajes después del horario laboral?

A veces, la jornada laboral no finaliza como las personas pretenden porque siguen recibiendo mensajes cuando se encuentran en sus hogares y esto produce una carga mental que es necesario aliviar para evitar problemas de salud. Es por ello que un breve tutorial permite anular las notificaciones por un tiempo determinado.

Cómo bloquear notificaciones de WhatsApp

Ingresar a la sección de ajuste. Seleccionar el apartado de notificaciones y volver a cliquear en notificaciones de aplicaciones. Elegir la aplicación y desactivar la presencia de notificaciones.

Hay que recordar que este accionar no tiene un cronómetro que permite desactivar esta elección a determinada hora del día. Por lo tanto, si se pretende recibir notificaciones de nuevos mensajes es necesario repetir los pasos.