Un grupo de astrónomos perteneciente al Center for Astrophysics Harvard & Smithsonian junto a la Universidad de Oregón registró por primera vez emisiones de radio provenientes de manera directa de un planeta extrasolar. El logro científico, detallado en un artículo académico disponible en el repositorio arXiv, tuvo como protagonista a Beta Pictoris b.

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Se trata de un gigantesco cuerpo celeste que gira alrededor de una estrella ubicada a aproximadamente 63,4 años luz de nuestro planeta. La novedad representa un salto metodológico para la astrofísica, ya que permite indagar en las propiedades de mundos distantes sin depender de la luz visible o infrarroja que reflejan o emiten sus superficies.

Para llevar a cabo el registro, los especialistas utilizaron la potencia del radiotelescopio MeerKAT, emplazado en territorio sudafricano. A través de cuatro etapas de observación concretadas entre 2025 y 2026, los dispositivos captaron destellos breves e intermitentes junto a una señal constante en la franja de frecuencias que va de los 0,85 a los 3,5 GHz, destacándose por una pronunciada polarización circular.

Si bien en ocasiones anteriores se habían detectado frecuencias de radio en sistemas planetarios lejanos, la dificultad técnica radicaba en discernir si la fuente era el planeta o el astro central. Para salvar ese obstáculo, los investigadores utilizaron núcleos galácticos de alta luminosidad (cuásares) como puntos de referencia astronómica exacta, logrando aislar la señal y confirmar que provenía de la posición de Beta Pictoris b y no de su estrella anfitriona.

Auroras y la medición de un campo magnético colosal

El análisis de las ondas electromagnéticas reveló que el fenómeno responde al mecanismo denominado inestabilidad máser de ciclotrón electrónico (ECMI), un proceso vinculado a la interacción entre partículas cargadas y fuerzas magnéticas. En el sistema solar, esta misma dinámica es la responsable de originar las auroras polares en la Tierra y en Júpiter.

"Aunque las ráfagas de radio aurorales se observan en planetas del sistema solar y en algunas enanas ultrafrías, ninguna detección de radio había sido localizada previamente de forma inequívoca en un planeta extrasolar y no en su estrella anfitriona", detallaron los autores en la publicación.

El registro brindó además la primera medición directa de la fuerza magnética de un exoplaneta, cuyos valores coincidieron con las proyecciones teóricas elaboradas para gigantes gaseosos de reciente formación.

Las características de Beta Pictoris b y los próximos objetivos

Identificado originalmente en el año 2008, Beta Pictoris b posee una masa equivalente a 10 veces la de Júpiter. A partir de la información recopilada, se calculó que ostenta una fuerza magnética miles de veces más potente que la terrestre, impulsada en parte por su veloz dinámica de rotación, la cual le permite completar una vuelta sobre su propio eje en un lapso de apenas ocho a nueve horas.

Tras confirmar el éxito de la metodología, el equipo de investigación fijó la mirada en otros siete exoplanetas masivos distribuidos en cinco sistemas estelares cercanos. Se estima que con un incremento de entre cinco y siete veces en la sensibilidad de los futuros observatorios de radio, estos cuerpos celestes podrán ser analizados bajo el mismo procedimiento.