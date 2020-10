Artemio López le hizo pasar un papelón a un diputado macrista en TN

El analista político Artemio López hizo pasar un papelón al diputado radical de Cambiemos Luis Petri, quien no entendió una frase que le dijo y la terminó avalando en medio de una discusión en Todo Noticias.

Artemio López explicaba los problemas de falta de viviendas que sufre la Argentina luego de que Petri acusará que había funcionarios que estaban de acuerdo con las tomas de tierras. "¿Supongo que usted pertenece al PRO o algo parecido?", preguntó y el diputado macrista respondió que pertenecía a la Unión Cívica Radical.

"¿A la UCR que es furgón de cola del PRO?", consultó Artemio López ante Petri que respondió: "Sí, claro". El diputado no entendió la chicana: la metáfora furgón de cola significa que sólo sigue al PRO y no tiene intervención en el rumbo que lleva.

Tras la chicana, Artemio López continuó con su argumentación contra Cambiemos al decir que el gobierno de Mauricio Macri en "cuatro años de gestión no hizo una sola vivienda social, ni tuvo una sola respuesta al programa nacional de vivienda. Dicho esto, nosotros no convalidamos la ocupación de tierras, porque estamos en contra. Estamos en contra de que la mayoría de los countries en la provincia de Buenos Aires no están registrados, ni tienen orden".

El analista político también cruzó al vicepresidente del PRO, Federico Angelini, quien en la nota sostuvo que el gobierno hace 10 meses apagó la economía con la cuarentena contra el coronavirus. "No se atacó ni la cuestión sanitaria con 30 mil muertos, hay una crisis terrible en la educación que no se habla que va a ser catastrófica", sostuvo.

Artemio López no tardó en responder y salió con una contundente afirmación: "Ustedes sin pandemia en cuatro años de gobierno, nos tuvieron tres en recesión. ¿De qué apagar la economía hablan? Ustedes destrozaron la economía sin pandemia, si hubieran tenido pandemia no sabemos si este programa lo hacíamos. Haganse cargo de lo que hicieron, hagan un silencio prudente".

Acerca de la toma de tierras, Artemio López afirmó que son ilegales y que son resultado de la falta de políticas públicas de acceso a la vivienda.