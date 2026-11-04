Ariadne Artiles, 44 años: “La combinación perfecta es fuerza, movilidad, caminar y alguna disciplina que te ayude también a bajar revoluciones, como el baile”.

A sus 44 años, Ariadne Artiles intenta entrenar entre cuatro y cinco veces por semana, aunque evita convertir la actividad física en una obligación. Su rutina combina ejercicios de fuerza con prácticas como yoga, pilates y ballet, pero también incluye algo más sencillo: mantenerse en movimiento durante el día.

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La modelo española contó en una entrevista con TELVA que sus objetivos cambiaron con los años. Si antes prestaba más atención al aspecto físico, ahora busca cuidar sus huesos y conservar la masa muscular. En su alimentación, prioriza las proteínas y los alimentos variados, sin dejar de lado la flexibilidad.

Fuerza, movilidad y movimiento fuera del gimnasio

El entrenamiento de fuerza ocupa un lugar central en su rutina, pero Artiles también practica disciplinas que le permiten trabajar la movilidad, el equilibrio y la conexión entre el cuerpo y la mente. “Para mí la combinación perfecta es fuerza, movilidad, caminar y alguna disciplina que te ayude también a bajar revoluciones, como el baile”, explicó en TELVA.

En esa línea, contó que practica yoga, pilates y ballet, y que tiene previsto sumar clases de baile. Según explicó, considera la fuerza importante para mantener el cuerpo saludable, mientras que el pilates la ayuda a trabajar el control corporal y el yoga le ofrece un espacio para conectar consigo misma.

Para la modelo, mantenerse activa tampoco significa pasar varias horas en un gimnasio. “Considero movimiento caminar, estar al aire libre, subir escaleras y correr detrás de mis hijas, tener una vida activa es fundamental. No todo tiene que suceder dentro de un gimnasio”, señaló.

Como orientación general para personas adultas, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica de intensidad moderada y, además, dos días de actividades de fortalecimiento muscular. No es necesario copiar la rutina de Artiles: el punto de partida y la intensidad deben adaptarse a las posibilidades y necesidades de cada persona.

Por qué prioriza la masa muscular después de los 40

Uno de los cambios en la forma de entrenar de Artiles tiene que ver con sus objetivos a largo plazo. En lugar de concentrarse exclusivamente en la apariencia, ahora presta atención a la salud de sus huesos y al mantenimiento de la masa muscular. “Cuando era más joven seguramente entrenaba mucho más pensando en el aspecto físico. Ahora entreno pensando en la salud de mis huesos, en mi escoliosis, en definitiva ya estoy pensando en cómo me quiero ver dentro de 30 años”, reconoció.

Para la modelo, construir y conservar músculo es una prioridad. “A partir de los 40 preservar y construir masa muscular es fundamental para llegar fuerte a las siguientes décadas de nuestra vida”, sostuvo. Su referencia a la escoliosis corresponde a su experiencia personal: quienes tengan esta u otra condición pueden consultar a un profesional de salud sobre el ejercicio adecuado para su caso.

Artiles también cuestionó la importancia que históricamente se le dio al peso corporal como indicador de salud. “Creo que las mujeres durante demasiado tiempo hemos asociado cuidarnos con pesar menos. Y con los años entiendes que necesitamos músculo y el músculo pesa”, reflexionó.

Sobre la balanza, expresó: “La báscula me parece el peor invento de la historia. No tienen ningún fundamento”. Se trata de su opinión personal: el peso por sí solo no describe toda la salud de una persona, aunque su seguimiento puede ser útil en determinados contextos clínicos.

Su alimentación: proteínas y flexibilidad

La alimentación es otro de los aspectos a los que Artiles presta atención. Sin embargo, aseguró que no sigue un esquema restrictivo ni cree en vivir permanentemente a dieta. “Diría que intuitiva, pero con conocimiento”, definió al hablar de sus hábitos. Según contó, su base incluye verduras, frutas, proteínas, grasas saludables y frutos secos, además de pollo, carne y pescado.

Con el paso de los años, empezó a prestar más atención a las proteínas. “Intento que haya una buena fuente en cada comida y especialmente en el desayuno”, explicó. Aclaró, de todos modos, que no pasa el día contando gramos, sino que busca darle al organismo los nutrientes necesarios para mantener la musculatura.

Entre sus desayunos habituales mencionó una combinación de tres huevos con palta y moras. De vez en cuando, también elige yogur de coco con frutos rojos, semillas, avena y frutos secos. Se trata de sus elecciones personales: las cantidades y los alimentos adecuados pueden variar según las necesidades de cada persona.

Otro aspecto al que presta atención es el horario de las comidas. Artiles contó que intenta aprovechar las horas de luz para realizar la mayor parte de su actividad y sus comidas, y que en su casa suelen cenar alrededor de las 19:30. Eso no significa que sea un horario obligatorio ni apropiado para todas las personas. De hecho, la modelo aclaró que no busca convertir sus hábitos en reglas inflexibles: “Una alimentación saludable también debe dejar espacio para disfrutar, viajar, salir a cenar y compartir una mesa como te dé la gana. La flexibilidad es fundamental para la salud”.