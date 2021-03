El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez atendió a Antonio Laje al aire en su programa Buenos Días, América con el manejo de las tarifas ya que el conductor quiso comparar su gestión con la macrista y le salió el tiro por la culata cuando el funcionario le explicó el plan del Gobierno para manejar las tarifas en un momento tan delicado de la economía.

"Está claro que va a haber un descongelamiento de tarifas. ¿Cómo va a ser el esquema después de un año?", empezó Laje en referencia a las tarifas que estuvieron congeladas durante el 2020 y que, paulatinamente, volverán a subir. "Salimos del congelamiento pero con pautas muy claras que nos ha planteado el presidente de la Nación", aclaró Martínez aclarando que los futuros aumentos nada tienen que ver con la disposición del macrismo durante su gestión.

"Hay una RTI vigente del gobierno anterior que generaría un incremento que no es hoy afrontable por el bolsillo de los argentinos. 168% debería aumentar la electricidad y 130% el gas. Debería haberse aplicado un aumento en agosto también. Eso es impracticable hoy por la situación difícil económica y la pandemia", explicó el funcionario al tiempo que adelantó: "Por eso el presidente nos ha hecho trabajar en una tarifa de transición, pero con un objetivo muy claro: que la tarifa evolucione por debajo de la evolución de ingresos".

"En términos de poder adquisitivo estamos buscando que los vecinos no tengan que dejar de consumir otros bienes y servicios para consumir energía", continuó y se encontró con la pregunta de Laje en torno a "¿quién paga la diferencia?".

Martínez siguió con su exposición y expuso que "a eso hay que adicionarle, en el mediano plazo, la utilización de los subsidios de una manera mucho más eficiente. Que aquel que realmente no pueda pagar la tarifa tenga el subsidio y aquel que sí pueda pagar la energía, que empiece a pagar el costo".

En defensa del sector empresarial, fue fiel a su línea y planteó que "el esquema de 168% de tarifas vos lo tenés. No lo vas aplicar pero decís que el que puede pagar ¿va a pagar ese 168?". "Eso quedó del gobierno anterior y entendemos que no es aplicable por lo que estamos buscando el nuevo esquema con un acuerdo con todos los sectores por una tarifa que sea afrontable por el bolsillo", aclaró nuevamente el titular de la cartera de Energía.

"¿Y las empresas qué te dicen?", insistió Laje a lo que Martínez respondió que "hay subsidios en la Argentina que superan el 1,7 del PBI No es que se van a sacar. Los subsidios se van a pagar, lo que intentamos es no castigar y no generar recesión en otras áreas de la economía". El periodista volvió a la carga y opinó: "Me imagino que (el ministro de Economía de la Nación, Martín) Guzmán te va a a decir che..."

"Martín entiende claramente la situación de los argentinos. Por difícil que sea no nos van a sacar las ganas de hacerlo", aclaró el secretario al tiempo que anunció que las audiencias técnicas comienzan el 16 de este mes para el Gas mientras que para el transporte de energía eléctrica, las audiencias serán el 29 y 30 de marzo.