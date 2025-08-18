La ANMAT sacó de circulación el tomate triturado de Marolio por presencia de gusanos

La ANMAT sacó de circulación una famosa marca de tomate triturado por presencia de gusanos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) lanzó una advertencia por posible presencia de gusanos en un lote de tomate triturado. El producto afectado pertenece a la famosa marca Marolio y, actualmente, se encuentra en análisis para determinar qué es lo que está afectando a su composición.

Aunque a simple vista parecen ser gusanos comunes, desde el organismo estatal advirtieron que podría tratarse de microstomum sp, un tipo de gusano plano que es muy difícil de identificar sin un microscopio, por este motivo, la ANMAT se encuentra en pleno análisis. Sin embargo, como método preventivo, recomendaron no consumir ningún producto de esta línea para quienes ya lo tengan en sus hogares, y se les pidió a los vendedores retirarlo de stock.

La alarma llegó a través de varios vecinos de la localidad de Rojas, en la Provincia de Buenos de Aires, que habían recibido el producto por distribución escolar. Sin embargo, al notar la textura y el sabor extraño comunicaron a las autoridades. Por este motivo, todos los que cuenten con el siguiente producto en sus alacenas, se les recomienda que lo descarten: "Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, Peso Neto 500g, RNPA N° 13-061695, Lote L25114 (Vto. ABR 2027)".

Mientras el análisis continúa para saber qué es lo que afecta al producto, el Instituto Nacional de Alimentos puso en conocimiento a las Autoridades Sanitarias de las provincias de Mendoza, donde se elabora el producto y distribuye a todo el país, y con la provincia de Buenos Aires (DIPA) a los fines de investigar el incidente y coordinar acciones entre las jurisdicciones actuantes.

Cómo afecta a la salud el consumo de microstomum sp

Si bien el género Microstomum agrupa a planarias en su mayoría inofensivas, su presencia en alimentos indica una posible contaminación con organismos acuáticos que puede generar preocupación sanitaria. Aunque no se asocian a enfermedades graves en humanos, su detección puede comprometer la inocuidad del producto, exigiendo controles estrictos y evaluación inmediata para descartar contaminantes adicionales.