Neuquén: la aparición de un extraño animal sorprendió a todos

En las últimas horas, se volvió viral la imagen de un extraño animal hallado en el río Limay, en Neuquén. La aparición causó temor no sólo porque no es habitual que se muestren a los humanos, sino por sus extrañas e impresionantes características físicas, pero en verdad, no es una especie a la cuál tenerle miedo.

Se trata de una lamprea, una animal que podría confundirse con un pez, pero no lo es. En verdad son vertebrados primitivos, alargados y sin escamas que si bien carecen de mandíbula cuentan con unos dientes córneos y con forma de ventosa. Las llaman vampiros de río ya que con su boca se fijan a las presas vivas y les succionan la sangre para alimentarse.

Un ejemplar de éstas fue hallado en uno de los ríos más conocidos de la Patagonia, el Limay, límite natural entre las provincias de Neuquén y Río Negro, que nace en el lago Nahuel Huapi y desemboca en el Atlántico.

¿Es peligrosa la lamprea?

Pese a la sorpresa del hallazgo, las lampreas son nativas de la región patagónica y durante esta temporada circulan en el río con fines netamente reproductivos. Si propios y ajenos se extrañaron con el hallazgo es porque simplemente no se muestran tan fácil ante el ojo humano.

Es decir que el animal no representa ningún peligro para los seres humanos. De hecho, en regiones como Galicia es de las especies más utilizadas para la elaboración de los platos tradicionales.

Una de las especies más antiguas

Este grupo de vertebrados poseen el registro fósil más antiguo del planeta, pues su origen data de 530 millones de años, siglos anteriores a las pisadas de los dinosaurios durante el período Jurásico.

¿Lampreas en Buenos Aires?

Especialistas del Instituto de Diversidad y Evolución Austral (IDEAus - CONICET) que se dedican al estudio de la diversidad biológica y cultural de la región austral de América del Sur, se llevaron una gran sorpresa cuando investigaron las distintas clasificaciones de esta especie.

Al momento de indagar en archivos históricos, hallaron un antiguo estudio taxonómico en el que se describía una especie de lamprea capturada viva en una calle de la ciudad de Buenos Aires y descripta por el naturalista, Carlos Germán Conrado Burmeister en 1867.