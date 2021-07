El impacto de los jabalíes en el cambio climático: liberan más CO2 que un millón de autos

Un reciente estudio asegura que los jabalíes liberan aproximadamente 4,9 millones de toneladas métricas de CO2, equivalente a 1,1 millones de autos. El crecimiento de la población mundial de cerdos salvajes podría convertirse en una seria amenaza para el clima.

Los jabalíes fueron introducidos por el hombre en diversas regiones de las que no son nativos

Según un nuevo estudio, los jabalíes liberan cerca de 4,9 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono (CO2) al año en todo el planeta, el equivalente a 1,1 millones de autos. Estos animales liberan el carbono atrapado en el suelo cuando lo remueven buscando alimento, funcionando como una especie de tractores que surcan el campo. Además, advierten que el crecimiento de la población de cerdos salvajes en todo el planeta podría convertirse en una seria amenaza para el clima.

Días después de que un estudio revelara que un sector del Amazonas emite más dióxido de carbono del que absorbe, un grupo internacional de investigadores buscó determinar el impacto climático que causan los cerdos salvajes en todo el planeta. Para hacerlo utilizaron modelos de predicción de población y técnicas avanzadas de cartografía. El equipo que publicó el estudio está dirigido por investigadores de las universidades de Queensland (Australia) y Canterbury (Nueva Zelanda).

"Cuando el suelo es removido por los humanos que aran un campo o, en este caso, por los animales salvajes que lo arrancan, se libera carbono a la atmósfera", explicó el doctor Christopher O'Bryan, de la Universidad de Queensland. El mismo experto detalló por qué es fundamental el estudio de la liberación de dióxido a través del suelo: "Dado que el suelo contiene casi tres veces más carbono que la atmósfera, incluso una pequeña fracción de carbono emitida por el suelo puede acelerar el cambio climático".

Para el estudio, el equipo de especialistas simuló 10.000 mapas de densidad potencial de cerdos salvajes en todo el mundo, utilizando modelos existentes sobre el número y ubicación de jabalíes. Después, a partir de un estudio a largo plazo de los daños que causaron los jabalíes en distintas condiciones climáticas, tipos de vegetación y elevaciones, elaboraron un modelo de la superficie del suelo alterada. Finalmente, los expertos se basaron en investigaciones anteriores realizadas en América, China y Europa para simular las emisiones globales de carbono que produjeron los cerdos salvajes en el suelo.

Los mismos investigadores estiman que los jabalíes están arrancando de raíz un área de entre 36.000 y 124.000 kilómetros cuadrados en regiones donde no son nativos. Esto no solo afecta la salud del suelo y las emisiones de carbono sino que también amenaza la biodiversidad y la seguridad alimentaria, agregó el doctor O'Bryan. Claro que no todo es culpa de los jabalíes, según aclaró Nicholas Patton, de la Universidad de Canterbury: "Las especies invasoras son un problema causado por el hombre, por lo que debemos reconocer y asumir la responsabilidad de sus implicaciones ambientales y ecológicas".