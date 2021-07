Impactantes revelaciones de Pachano sobre Graciela Alfano: “Siniestra”

El artista estuvo como invitado en el ciclo A la tarde y dio inesperadas declaraciones sobre su paso por Showmatch.

El bailarín y coreógrafo Aníbal Pachano estuvo como invitado en un ciclo televisivo y reveló una serie de anécdotas de su trayectoria artística, en las que deschavó algunas internas del jurado de Showmatch. En su descargo, el artista fue lapidario con Graciela Alfano, al recordar el mal momento que pasó por los dichos de la modelo sobre su condición de seropositivo, y también develó una desconocida costumbre que su compañera tenía.

“La señora, la innombrable, tiraba bombitas de olor. Agarraba y desparramaba fuego a su alrededor”, expresó en A la tarde y uno de los panelistas le preguntó si estaban dirigidas a él: “No, las tiraba porque es pavota. Una pavota de pueblo. Una tilinga”. Luego, la conductora del ciclo, Karina Mazzocco, le preguntó al bailarín si se iría a las manos con Alfano y él respondió de manera negativa.

“Que viva feliz. La pasé muy mal, pero yo ya no tengo ninguna relación con ella y no me interesa tenerla. Para mí es una persona siniestra. Ella, ahora, después de diez años, niega todo y se acuerda de cosas que nunca dijo. Esas cosas que vos decís ‘Bueno, ya está’”, sentenció Pachano, antes de consultado por si en algún momento intentaron hacer las paces, a lo que respondió: “No me interesa absolutamente nada. Una vez en Los Ángeles de la Mañana hizo todo el acting donde admitió lo que dijo y ahora lo desadmite, lo niega. No podés decirle a una persona ‘sidoso’”.

“Quiero amor”

Luego, la conductora y los panelistas del ciclo de América TV le consultaron a Pachano sobre su situación sentimental y el director teatral dejó en claro que está soltero. “Algún huesito siempre hay, pero no tengo nada. Yo quiero amor, si llega, quiero amor. Para pasar el rato, no. Y mucho menos la histeriqueada, no me la banco. Hoy las personas son muy histéricas”, expresó y continuó: “La cucharita se extraña. Pero no tengo nada muy predeterminado. Si se da, se da”.

No binarie

En otro momento de la entrevista, Aníbal habló sobre cómo vive su sexualidad y cuán fluida es su expresión de género. “Hay momentos del día donde estás más masculino y otros donde estás más femenino. Siempre fui como un niño medio de avanzada. No tenía miedo”, relató el coreógrafo sobre su innata libertad. Por su parte, Flor de la V hizo rotuló la identidad de género del artista y éste se mostró de acuerdo: “Se podría decir que fuiste la primera persona no binaria del espectáculo. Porque vos fuiste vanguardia con tus brillos, tus pestañas, tus tacos”. “Sí, absolutamente”, respondió Pachano, en alusión a fluidez de género.