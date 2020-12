Oyentes destruyeron a Andy Kusnetzoff por su salida de Radio Metro

Andy Kusnetzoff se despidió de Radio Metro tras 18 años al aire.

Luego de estar 18 años al aire, el periodista Andy Kusnetzoff terminó un ciclo y se despidió de radio Metro. Así, abandonó la conducción de “Perros de la calle”, un programa que marcó época para la radiofonía en el último tiempo.

"Me hubiera gustado estar todos los días, estar hasta la semana que viene, pero hay razones que no vienen al caso y no voy a usar esta hora que tengo para eso, razones por lo que no lo pude hacer. Es la que se puede", afirmó al aire.

Por motivos contractuales y diferencias con las autoridades de la emisora radial, el conductor debió abandonar antes de fin de año su histórico ciclo. "Quiero irme bien con alegría, por supuesto que tenemos un mundo de sensaciones, no quiero melancolear", indicó.

El conductor se había ausentado un par de días del programa y retornó al estudio solamente para despedirse de los seguidores del programa. Sin embargo, los fieles oyentes se mostraron indignados en las redes con la repentina salida del aire.

"La verdad que es una pena el trato a los oyentes. Después de tantos años acompañándolos terminar así, ¡sin el equipo completo! Andrés no se que te pasa o que te pasó pero esto no es lo que nos merecemos. ¡Es una decepción total! Una pena que nos traten así", escribió uno de los usuarios en la cuenta de Instagram del programa.

"Muy triste este año y el fin del programa así, sin más… muy desprolijo", "Todos esperábamos los cinco mejores programas de la historia pero no, uno se toma vacaciones y el conductor desaparece. ¡Mucha falta de profesionalismo muchachos!".

Y otros sumaron: "Para mí, como oyente, es una falta de respeto, denle un final digno", "¿Por qué no está Andy? Escucho desde el día 1. Haciendo las colas por el corralito tratando de sacar plata del banco....muy triste este año y el fin del programa así, sin más.... muy desprolijo".

Cabe mencionar que Andy no representa la única salida preponderante de la emisora. Tanto Matías Martin como Sebastián Wainraich también finalizaron sus contratos y abandonaron radio Metro luego de muchos años.