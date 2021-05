Anoche, Andy Kusnetzoff dio que hablar con una pregunta sumamente incómoda que le hizo a Carlos Nair Menem, hijo del ex Presidente de la Nación. A través del programa PH Podemos Hablar, emitido por Telefe, le consultó sobre el apodo que le pusieron a sus partes íntimas en Gran Hermano 2007.

Mientras Dani "La Chepi", Horacio Cabak, Lizy Tagliani y Pía Slapka escuchaban atentamente, Kusnetzoff se dirigió a Nair y le preguntó: "¿Cómo te juega la fama que te hicieron? Hasta Susana Giménez, todo el mundo... ¿cómo te juega eso? ¿A favor o en contra?".

Con un poco de timidez, el hijo que Carlos Menem tuvo con Martha Meza manifestó: "A veces te juega a favor y en contra. La gente, por ahí, no se olvida o hay algunos que dicen: 'A ver si es verdad lo que dicen'". Pese a la escueta respuesta, el conductor volvió a insistir con el asunto y mencionó el apodo con el que bautizaron a su miembro: "Estudié mucho la data, ja. Estudio muchísimo a los invitados. En la producción me pusieron que tuvo un paso por Gran Hermano Famosos en 2007. Durante su paso, lo apodaron 'Anaconda'".

"El apodo surgió cuando te quedaste dormidoy te bajaron los pantalones. Pachu Peña estaba tentado y decía que 'era tan grande que le daba miedo y que era un enano de jardín con bonete y todo'. Además, decían: 'Está dormida, imaginate despierta. Tiene vida propia'", agregó Andy, mientras el resto de los invitados soltaban una sonrisa.

El momento incómodo que Carlos Nair Menem vivió con Andy Kusnetzoff, por PH Podemos Hablar

Ante la insistente pregunta de Andy Kusnetzoff, Carlos Nair Menem se refirió al momento en que lo dejaron desnudo en el reality Gran Hermano 2007: "Posta que yo estaba dormido. Cuando vi el tape, me quería matar. Estaba regalado mal, en un sofá y totalmente en pelotas. Pachu riéndose y tirando bromas. Era un descontrol".

Lizy Tagliani, que estaba escuchando atentamente, recordó algo que sucedió en aquel momento en que se hablaba sobre el miembro de Nair: "Yo no me quiero meter, pero había un tema que lo hicieron Las Rikitas: 'Dame un besito, un besito con onda, guarda que te come, que te come la Anaconda'".

Dani "La Chepi", participante de MasterChef Celebrity 2, también intervino, aunque con una postura empática: "Qué impresión para vos porque, ir a encontrarte con una mina y que básicamente lo único que importa es el tamaño de tu pene es medio...".

Andy Kusnetzoff: "El tamaño para el placer no es lo importante, tengo un padre que es sexólogo". "Cuando ves el tape, ¿te reís?".

Carlos Nair Menem: "No, hoy en día me río. En ese momento tampoco era famoso. Había cosas que no encajaban, yo tampoco era de la tele. Fue un gran paso porque conocí gente nueva. Lo veo y no creo que haya estado mal".

Andy Kusnetzoff: "Gracias a ese reality, fue tanta tu popularidad que ganaste que te terminó reconociéndote".

Carlos Nair Menem: "El reconocimiento público era lo que uno buscaba. Cada persona necesita su identidad bien definida. Uno, cuando va creciendo, tenía mi relación con mi padre, pero públicamente no me reconocía. Los chicos, en el colegio, me preguntaban si era mi papá o no. Crecí con eso y logré dejar eso. A mí me alegró mucho. Desde ahí comenzó una nueva vida en lo familiar, con Zulema (NdeR: hija que Carlos Menem tuvo con Zulema Fátima Yoma)".

Andy: "Falleció este año tu papá".

Carlos Nair Menem: "Hace tres meses que falleció mi papá. Mi viejo me dejó lo más lindo que es mi familia unida".