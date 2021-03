En el jueves de última chance en MasterChef Celebrity, los participantes debieron preparar el mejor plato de estilo playero para deleitar al jurado de expertos e intentar salvarse de la gala de eliminación del próximo domingo. Pese a ser la ganadora de la primera instancia que consistía en jugar al típico tejo playero, a Andrea Rincón no le alcanzó y, al momento de recibir la devolución del jurado, estalló de bronca tras considerar que "no miden a todos con la misma vara".

Si bien los platos presentados durante la difícil jornada fueron variados y la mayoría estuvieron en un buen nivel, Andrea Rincón consideró que el jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis la juzgó con severidad. La actriz preparó unos pinchos de camarón y salsa agridulce y ante la pregunta de Germán Martitegui de por qué no siguió las indicaciones del jurado cuando cocinaba, ella contestó: “o yo no soy una buena alumna o vos no sos un buen maestro, una de dos”. En off, Rincón expresó: "yo ya estoy enojada, así que tengo los huevos al plato".

Pero el fuego no se detuvo ahí sino que se intensificó cuando, nuevamente, Martitegui la descalificó tras decirle que no había preparado una salsa. Caliente, la actriz destapó la olla y disparó: “Si la hago yo no es salsa, si la hace otro, sí”, en clara referencia a Alex Canniggia y sus caprichos al no probar las recetas que cocina y quien incluso se señaló a sí mismo ante cámara.

Donato De Santis intentó bajarle la temperatura al cruce entre Martitegui y Rincón, pero no lo consiguió. Pese a utilizar un tono más ameno, le dijo a la ex GH que su plato no lo remitía a la playa y Rincón no pudo contener su bronca: “La sensación que tengo es que no miden a todos con la misma vara”, denunció y continuó: “No soy policía, no soy vigilanta, no me voy a poner a señalar y mucho menos a mis compañeros porque tengo un aprecio por todos”.

A lo que Donato respondió: “La vara es la misma para todos, no digas eso, no pongas eso adelante porque vas a perder todo el entusiasmo”. Teniendo en cuenta la importancia de la jornada del jueves para salvarse de la gala de la eliminación, fue imposible reducir la tensión en el aire del programa de Telefe.

“Siento que con mi plato son más severos que con los demás. Y si mañana me voy, esto lo dije antes de irme. Esto no es en contra de nadie”, expresó entre lágrimas la actriz quien el próximo domingo podría irse del certamen al igual que Gastón Dalmau, Fernando Carlos, Cande Vetrano, Sol Pérez, Flavia Palmiero y Georgina Barbarrosa.