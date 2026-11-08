Ana Belén, 75 años: “Cuando puedo suelo ir al gimnasio, pero la constancia es mucho más importante que entrenar todos los días”.

A sus 75 años, Ana Belén es una de esas figuras públicas que llaman la atención por su vitalidad y su buen estado físico a su edad. Aunque no sigue una rutina de entrenamiento estricta, se asegura de mantenerse en movimiento y combina distintas actividades, como el gimnasio, el pilates y la danza. Para ella, la clave está en la constancia.

{{{htmlAmp}}}

“Cuando puedo y no estoy muy agobiada, suelo ir al gimnasio, hago un poco de pilates, y doy algunas clases con una profesora que es bailarina, me gusta mucho, salgo muy bien”, contó en una entrevista con TELVA. Además, según recoge 20minutos, la actriz aseguró: “Siempre he bailado y no quiero dejarlo”.

Mantenerse activa no necesariamente implica entrenar todos los días, pero sí encontrar actividades que puedan sostenerse en el tiempo. En ese sentido, el entrenamiento de fuerza ocupa un lugar fundamental, especialmente a medida que pasan los años. Lo importante es combatir el sedentarismo y practicar alguna actividad de fuerza de manera consistente a lo largo del tiempo.

Por qué es importante entrenar fuerza después de los 50

Con el envejecimiento, el organismo pierde masa muscular de manera progresiva. Este proceso, conocido como sarcopenia, puede afectar la fuerza y la funcionalidad, además de contribuir a que los brazos pierdan firmeza. “A medida que envejecemos, perdemos masa muscular de forma natural, un proceso conocido como sarcopenia. Los cambios hormonales, la reducción de la actividad física y una menor síntesis de proteínas musculares pueden contribuir a la pérdida de firmeza en los brazos”, explica Joey Till, Head Coach de Barry's España.

Sin embargo, este proceso no es irreversible. El entrenador señala que el trabajo con pesas puede ayudar a contrarrestar parte de esos cambios: “Puede ayudar a ralentizar, prevenir e incluso revertir parte de estos cambios al reconstruir la masa muscular y mejorar la composición corporal”. Las mancuernas son una herramienta práctica para trabajar distintos grupos musculares y aumentar la dificultad de manera gradual.

“Son increíblemente eficaces porque permiten desafiar y sobrecargar progresivamente los músculos a través de un rango completo de movimiento. Ayudan a desarrollar masa muscular magra, mejorar la fuerza y aumentar el tono muscular”, detalla Till.

Los 3 ejercicios con mancuernas para fortalecer los brazos

Curl de bíceps: la idea del ejercicio es flexionar los brazos para llevar las pesas hacia los hombros, sin balancear el tronco, con una mancuerna en cada mano y los codos cerca del cuerpo. Este ejercicio permite fortalecer la parte frontal de los brazos.

Extensión de tríceps por encima de la cabeza: se sostiene una mancuerna con ambas manos por encima de la cabeza, se flexionan los codos para bajarla detrás de la nuca y luego se extienden los brazos de forma controlada. El movimiento trabaja la parte posterior de los brazos, una zona donde suele preocupar la pérdida de firmeza.

Press de hombros: desde la altura de los hombros, se elevan las mancuernas hasta extender los brazos por encima de la cabeza. Es importante mantener el abdomen activo y evitar arquear la espalda. El ejercicio fortalece principalmente los hombros y también involucra los tríceps. “Juntos, estos tres ejercicios trabajan los principales músculos de los brazos y ayudan a desarrollar fuerza, definición y estabilidad”, explica el entrenador.

Cuánto entrenar para conseguir resultados

Para quienes recién empiezan, Till recomienda utilizar mancuernas de entre 2 y 4 kilos, siempre que permitan realizar los movimientos con una técnica adecuada. La carga debe representar un desafío en las últimas repeticiones, pero sin comprometer la ejecución. En cuanto a la frecuencia, el entrenador considera que tres sesiones semanales de fuerza son suficientes para comenzar a observar resultados.

La clave está en adaptar el peso y la intensidad a la capacidad de cada persona, y aumentarlos progresivamente. La constancia, además, es más importante que la cantidad de días de entrenamiento. Combinar ejercicios de fuerza con actividades como el pilates y la danza, tal como hace Ana Belén, permite trabajar distintas capacidades físicas. Además, mantener una alimentación adecuada y descansar lo suficiente también contribuye a conservar la musculatura y mejorar la fuerza con el paso de los años.