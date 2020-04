A las nueve de la mañana de este miércoles 29 de abril, Antonio Laje sorprendió a propios y extraños al aire de América TV. Es que el periodista y conductor del noticiero matutino se rió a carcajadas del spot de 'Juntos por el Cambio' y su "travesía por la democracia".

"Chicos, hace dos años que no laburan. En serio, déjense de joder. Me mató el final, ¿Congreso allá vamos? ¡Me mató! Hay que ver si lo encontramos, ¿lo pusieron en Google Maps? Muchos diputados en dos años no aparecieron", sentenció Laje, quien continuó con su crítica y la matizó con ironías que fueron realmente evidentes.

"Che, en serio, ¿les podemos mandar la ubicación a los que hacen la travesía? Es una vergüenza lo de Juntos por el Cambio, el año pasado tampoco trabajaron", cerró el periodista de América TV.