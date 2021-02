Yanina Latorre aseguró que a Granata no le gusta la candidatura de Fernández.

A principios de febrero, Cinthia Fernández anunció que sería candidata a diputada por el partido Unite, que también tiene entre sus filas a Amalia Granata. El anuncio causó revuelo en las redes sociales de gente que se mostró a favor y otra que se expresó en contra. Pero ahora, Yanina Latorre afirmó que piensa Granata sobre la llegada de Fernández a la política: "A Amalia no le gusta la candidatura de Cinthia".

La diputada provincial pasó por Los Ángeles de la Mañana y además de hablar sobre cómo conoció a Robbie Williams y su enemistad con Luciana Salazar dejó algunas polémicas fuera de aire. Ángel de Brito compartió en sus historias el enojo de Cinthia Fernández después de que Granata se negara a sacarse una foto con ella porque "no se sacaba fotos con pañuelo verde", según contó la misma panelista.

La posición de Amalia Granata respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo es conocida por todos pero la respuesta de la diputada provincial sorprendió tanto a de Brito como a la panelista. "Me parece un montón", analizó Fernández que también recalcó que Granata puso de excusa que esa fotografía le generaría problemas en Unite, el partido que comparten. La propia panelista también consideró que "la política abarca todo, está para sumar a los contrarios".

Sin embargo, en las siguientes historias de de Brito llegó un dato que puede llegar a ser el real motivo de por qué Granata le negó la foto a Fernández. "A Amalia no le gusta la candidatura de Cinthia y no porque sea mediática. No la ve preparada", aseguró Yanina Latorre que dijo no recordar si la diputada se lo había dicho off the record o no.

"Viste que Amalia estudió periodismo, se preparó mucho tiempo", agregó la angelita sobre por qué Granata no está de acuerdo con la candidatura de Cinthia Fernández. "Amalia está muy comprometida con el tema del pañuelo azul" sumó Latorre, que agregó que en un asado privado la diputada "hasta se puso a llorar".

Sin embargo, luego del cruce que explicitó de Brito en sus historias, Fernández compartió pícara en Instagram una imagen editada en la que aparece ella en la foto que Granata sí accedió a sacarse con el conductor de Los Ángeles de la Mañana. Arrobando a de Brito y para acompañar a la imagen, la panelista escribió: "mira lo que encontré en mi carrete .... ves que hablamos al cuete, fue tan rápida la foto que ni ella se dio cuenta.... espero no tenga problemas la diputada 😘❤️ . FELIZ CUMPLEEEE AMAAAAALIA !".