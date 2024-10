Qué es la carne feedlot y por qué no hay que consumirla para evitar la contaminación

Por qué el método feedlot contamina y no se aconseja comer esta carne.

No hay dudas de que la carne es uno de los principales alimentos que los argentinos consumen a lo largo de la semana, pero hay un modelo de producción que genera bastante preguntas y que en algunos casos se encuentra desalentado como es el Feedlot. Uno que podría generar consecuencias irreparables en el medioambiente, como es la contaminación de suelos y aguas.

La carne que llega a nuestra mesa puede ser obtenida de distintas maneras, debido a que existen varios animales que se encuentran aptos para el consumo. Aunque la más preferida es la vacuna, y que se aprovecha de diversas formas. Solo es necesario encontrar la receta correcta para poder disfrutarla. Sin embargo, un proceso de atracción esconde un tremendo secreto.

"Una carne de una vaca de pastura, con su grasa más socura, y otra con grasa blanca, de feedlot", expresó Tendencias Argentina en X (Ex Twitter). Este último tipo es uno que despierta varias críticas por el trato que recibe el vacuno antes de ser enviado al matadero, debido a que es encerrado en un corral y dispone de una dieta que se compone de maíz, soja y otros suplementarios para que engorde rápido.

Se estima que el animal en 90 o 120 días se encuentran listo para ir al mercado y se rematado. En el medio, se produce una enorme cantidad de estiércol. "Las consecuencias del volumen generado de estiércol y de efluentes sobre el ambiente aumentan al coexistir con precipitaciones anuales elevadas y con napas cercanas a la superficie. En este contexto, los establecimientos se convierten en fuentes de contaminación de aguas superficiales y subsuperficiales, y de los suelos sobre los cuales se ubican", manifestó Ileana Ciapparelli, docente de Química Inorgánica y Analítica de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) en charla con Sobre la Tierra.

Si bien, la carne que viene de un corral tiene un aspecto más atractivo, su producción demanda un trato hacia el animal que está lejos de ser el ideal, además de contaminar el medioambiente. "Sus excrementos tienen una carga alta de fósforo. Entonces, cuando estos residuos son depositados en exceso sobre la superficie del suelo, se puede saturar la capacidad de retención de fósforo y se favorece su movilidad con las precipitaciones", agregó la profesional.

En los comentarios del posteo, se puede observar que la gente crítica bastante a la carne feedlot. "Esa carne es fake posta", expresó una persona. "Una hecha por impresión 3D", agregó otro. Mientras que un tercero fue más tajante. "Carne de verdad y carne yankee"; sentenció al preferir el corte con un tono más oscuro.

El truco que no falla: cómo descongelar la carne en 5 minutos sin usar agua ni microondas

Hay varios tutoriales que circulan por las redes sociales, pero hay uno en particular que promete obtener una carne descongelada en poco tiempo para afrontar situaciones de urgencia. Uno que se compone de cinco pasos y que no recomienda el uso del microondas para que no se multipliquen los microbios y el alimento conserve su sabor.

1. Sacar la carne y colocarla dentro de una plástico.

2. Colocar la carne sobre una bandeja de metal de la cocina.

3. Tomar una olla, llenarla de agua y que se caliente. Es necesario que no esté hirviendo.

4. Apoyar la olla sobre la carne y dejarla que repose durante 5.

5. Pasado el tiempo señalado, se debe retirar la carne de la bolsa y comenzar a cocinar.

Por otro lado, se desaconseja que las personas laven la carne congelada con agua tibia o caliente porque esto no ayudará a que se descongele y provocará que se multipliquen las bacterias. Lo ideal siempre es dejar el alimento en una bandeja, tapado y dentro de la heladera para que recupere una temperatura que permita cocinarlo sin problemas.