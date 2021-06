MasterChef: Alex Caniggia no estuvo en la gala de eliminación y quedó eliminado

El mediático no se presentó a la gala de eliminación y el jurado decidió dejarlo afuera de la competencia.

MasterChef Celebrity está en la recta final de la competencia en la que ningún famoso quiere quedarse afuera. Pero este domingo, luego de las versiones que trascendieron en torno a su salida, Alex Caniggia no se presentó en la gala de eliminación y el jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui determinó expulsarlo del reality que conduce Santiago Del Moro a tan sólo semanas de la gran final.

Mientras que Sol Pérez, Cande Vetrano, María O'Donnell, Gastón Dalmau y Claudia Fontán se encuentran peleando por meterse en las instancias decisivas del certamen, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia brilló por su ausencia en la tan temida gala de eliminación. "Sol, Cande, María, Claudia, Gastón. Falta alguien esta noche. Falta Alex, el 'Chela'", expresó el conductor Santiago Del Moro al iniciar el programa.

"Alex Caniggia no ha llegado a la gala de eliminación por cuestiones personales y vamos a ver qué pasa", explicó Del Moro aunque le pasó el devenir del mediático al jurado de expertos para que sean ellos quienes tomen la decisión. "Vamos a ver qué decisión toma el jurado", propuso sobre el desafío en el que los concursantes debían reversionar mollejas con verdeo y papas para asegurarse un lugar en la final.

Hace semanas se supo que este domingo sería la última participación del joven mediático en el ciclo de cocina después de una gran polémica en donde se especuló tanto con su eliminación como con su renuncia. Mucho se habló de la salida de Alex del programa en el que sorprendió a más de uno, pero lo cierto, o al menos lo que mostró el programa, es que fueron los chefs quienes decidieron que fuera expulsado del certamen a días de la gran final.

Por un lado se había filtrado que Alex se ausentó las grabaciones por no estar conforme con las devoluciones del jurado, mientras que, tras los rumores de descalificación, el representante del joven adelantó que fue la figura la que renunció y no una decisión de la producción de Telefe. Hasta el momento, se desconoce si el Caniggia participará o no de la gran final como invitado.

¿Quiénes están más cerca de la final de Masterchef?

En una noche en la que la premisa fue un clásico de las cocinas argentinas, los platos de Gastón Dalmau, María O'Donnell, Sol Pérez, Candela Vetrano y Claudia Fontán no estuvieron a la altura de la exigencia del jurado cada semana más implacable. Por su parte, Georgina Barbarossa vio la gala desde el balcón dado que fue la mejor de la semana pasada con dos estrellas en su delantal.