¡Fin del misterio! Fantino reveló por qué dice "pará, pará, pará" en sus entrevistas

El conductor de Intratables terminó con el misterio que rodeaba a una de sus muletillas más famosas.

Alejandro Fantino es un conductor histórico de la televisión argentina. Su estilo fue mutando con el correr de los años hasta transformarse, al día de hoy, en uno de los principales entrevistadores que hay en la pantalla chica. Uno de sus latiguillos más conocidos, sin lugar a dudas, es el de pedirle a su invitado que repita una respuesta con el famoso "pará, pará, pará". En Intratables, finalmente, reveló cómo surgió esta muletilla.

"Hay gente que me gasta porque yo pido que me repitan. Les voy a contar algo que no conté nunca”, arrancó Fantino ante los presentes en el estudio. “Yo estoy sordo de este oído por la época en donde relataba fútbol”, se sinceró, señalando su oreja derecha, después de interrumpir más de una vez a los invitados en lo que iba del programa.

Asimismo, Alejandro dio detalles de su disminución auditiva, que lleva adelante con mucho humor: “Tengo disminuida la audición en un sesenta y pico por ciento de un oído. Vos me decis ´cuota´ y yo no entendí si dijiste ´rota´…”.

"No es que lo digo para romper las pelotas… es un clásico mío”, cerró el santafesino, tras develar el misterio de su particular estilo a la hora de hacer periodismo en la televisión y en la radio.

La amenaza que preocupó a Fantino

A principios de julio pasado, Alejandro Fantino realizó un anuncio importante en Fantino a la Tarde: confirmó su salida del programa para comenzar a conducir Intratables en el prime time de la televisión argentina, por supuesto que un duro desafío. Tras la salida de Fabián Doman, el periodista recibió la confianza para llevar adelante el ciclo que cuenta con noticias de la sociedad y la política nacional. Sin embargo, y curiosamente, recibió un mensaje en el que le hicieron una inquietante advertencia.

Marcela Tauro, quien adquirió popularidad y reconocimiento a partir de su experiencia en Intrusos en el Espectáculo, reveló cómo fue el diálogo con Fantino, a quien notó muy entusiasmado con la propuesta recibida: "Me llamó por teléfono y me habló muy bien... Me dijo 'Marce, mirá, es mi oportunidad, tengo 50 años, qué opinas'".

De todas formas, y para la sorpresa de Fantino, Tauro le hizo una inquietante advertencia acerca del nuevo trabajo: "Le dije a Ale: 'Tené cuidado porque el prime time este año está bravísimo, se está llevando a varios...Ale, si vos lo sentís, lo tenés que hacer'". Consciente de que grandes propuestas televisivas como TV Nostra o ShowMatch han sufrido bajos puntos de rating, la experimentada periodista le resaltó con qué escenario se podría llegar a encontrar.