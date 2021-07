Fantino sorprendió al Pollo Vignolo con fuertes críticas: "Fantasma"

Alejandro Fantino sorprendió con un video e invadió el estudio de ESPN donde conduce Sebastián "El Pollo" Vignolo. Curiosamente, el conductor lanzó una crítica que causó revuelo en las redes.

Alejandro Fantino volvió a formar parte de un programa de deporte en 2021. Tras varios años dedicándose a los temas de sociedad y política, el conductor aceptó una propuesta para ser protagonista de ESPN, donde también hay otros periodistas que son figuras. Curiosamente, en las últimas horas, el famoso presentador invadió el estudio de F90, donde resalta Sebastián "El Pollo" Vignolo. Pese a que intentó ser amistoso, lanzó una crítica que llamó la atención en las redes.

Tanto Fantino como "El Pollo" Vignolo no comparten equipo de trabajo en ESPN, aunque se han cruzado en los pasillos del canal en varias ocasiones. En esta oportunidad, el también conductor de Intratables subió un video a su cuenta de Instagram en la que mostró cómo es el estudio de su colega desde otra perspectiva: “Estoy disfrutándole un poco la casa. Espero que no se me enoje el Pollo, que es amigo".

Ponderando la escenografía y el imponente marco de F90, el presentador manifestó: "Miren lo que es este estudio, hermoso. De verdad, debe ser uno de los estudios más lindos de la televisión. Divinos los colores, las pantallas. Tremendo. Todo lindo. Y un gran programa también, con un gran conductor como es Seba".

Alejandro Fantino y El Pollo Vignolo, colegas en ESPN.

Pese a que todo parecía terminar con calma, Fantino finalizó el video cuestionando a un compañero de "El Pollo" Vignolo como Roberto Leto, con quien compartió muchas coberturas de campañas de Boca en diferentes partes del mundo: "Con Leto también, el fantasma de Leto...".

El día que Fantino destruyó al Pollo Vignolo con una crítica fulminante

Hace unos años, cuando hacía su programa deportivo por radio La Red, Alejandro Fantino destruyó a Sebastián "El Pollo" Vignolo, a quien acusó de mentir sobre su fanatismo por All Boys: "Qué lindo cuando los periodistas deportivos son hinchas de All Boys, Ferro, Dálmine. Qué mentira hermosa". Luego, y citando una frase de Eduardo Duhalde, indicó: "Los que depositarán dólares, recibirán dólares. Qué mentira que son".

De qué cuadro es El Pollo Vignolo

Si bien se mostró siempre como hincha de All Boys, el Pollo Vignolo tiene un fanatismo implícito por Boca Juniors. Al aire de ESPN, el conductor lo manifestó por error en un cruce con Ruggeri por la actuación del Xeneize en la última Copa Libertadores. Hablando en primera persona, como si asumiera que es hincha de Boca, indicó: "¿Y lo que hicimos hasta recién qué pasó?".