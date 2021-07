El sorpresivo anuncio de Fantino en Intratables: "Se los digo mirándolos a los ojos"

En medio de las internas por el cambio en el formato clásico de Intratables, Alejandro Fantino realizó un breve descargo al aire que dejó más dudas que certezas sobre la continuidad del ciclo.

Hace muy poco Alejandro Fantino debutó al frente de Intratables por la salida de Fabián Doman, que dejó el periodismo por un tiempo para ser Director de Comunicación Institucional en Edenor. Pese a la alegría del nuevo conductor y la confianza de cara la batalla política que se avecina en el país, las autoridades de América TV están preocupadas por los bajos niveles de audiencia del ciclo. Además de los discutidos cambios en el programa, Alejandro Fantino intentó tranquilizar a sus compañeros pero dejó más dudas que certezas: "Ojalá se queden, se los digo mirándolos a los ojos, yo estoy feliz laburando con todos ustedes".

Ya desde hace un tiempo Intratables atraviesa algunos problemas. Antes se habló de internas entre los "nuevos" panelistas y los "viejos", y ahora se sumó que a varios de los integrantes del programa no les gustan los cambios que llegaron con el desembarco de Alejandro Fantino en la conducción. Es que el periodista junto con la producción incorporaron la sección "Fantino a la carta" en la que el conductor cena con invitados, lo que le quita tiempo a los clásicos debates políticos con los que el ciclo se hizo popular.

De cara a estos problemas que se vienen rumoreando desde hace tiempo, Alejandro Fantino decidió hablar el pasado lunes al aire al respecto, pero en lugar de serenar el clima solo generó más tensión. "Me encantó cuando se me propuso venir a Intratables. Este programa es un tanque por sí mismo, es un Fórmula 1", comenzó el periodista deportivo antes de revelar que se generaron rispideces por el nuevo segmento y explicar que los clásicos de la televisión argentina también modificaron su formato con el tiempo.

"No vamos a dinamitar Intratables. Yo me llevo muy bien con ellos. Y ellos se van a quedar trabajando conmigo. Amo trabajar con ellos, son la mejor mesa periodística", aseguró Fantino mirando a cámara en su descargo sobre el futuro de Intratables. Además el conductor intentó tranquilizar a sus compañeros y colegas pero pareció más una despedida que otra cosa: "Por supuesto que puede haber algún cambio, como mañana me puedo ir yo también. Pero sí es por mí, ojalá se queden ellos. Se los digo mirándolos a los ojos".

Uno de los temas que más preocupa a las autoridades del canal sin duda son los bajos niveles de audiencia del ciclo. Si bien es cierto que la competencia con La Voz Argentina se está tornando imposible para todos los programas con los que el certamen musical de Telefe se enfrenta, Intratables no está consiguiendo llegar a los dos puntos de rating que tranquilizarían a América TV.