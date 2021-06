Alejandro Fantino quedó descolocado tras un comentario de Dieguito Maradona en vivo: "No, era el otro"

¡Sorpresa total! Alejandro Fantino quedó impactado tras el picante comentario que Dieguito Fernando Maradona le hizo en vivo por América TV.

Alejandro Fantino protagonizó un incómodo momento en televisión en los últimos días. El conductor de América TV recibió la visita de Dieguito Fernando, el hijo más pequeño de Diego Maradona, quien lo sorprendió con una picante revelación al comienzo del programa. La reacción del conductor dio que hablar y se hizo viral.

Verónica Ojeda asistió al ciclo televisivo Fantino a la Tarde con su hijo. El presentador los recibió con una sonrisa y una pregunta: "¿Cómo andás, Dieguito?". Al observarlo, el niño le respondió: "Bien". Sin embargo, y de manera inesperada, su madre le consultó: "¿De qué cuadro sos?".

Sin dudarlo, el hijo de "Pelusa" manifestó: "De River". Pese a que su madre estalló de la risa, Fantino protagonizó una sorprendente reacción: "¿Cómo de River? ¡No te puedo creer!". Luego, el pequeño corrigió y resaltó: "No, era el otro". Y agregó: "De Boca, era un chiste".

Un poco más aliviado, y teniendo en cuenta que Maradona era fanático del "Xeneize", Fantino volvió a tomar la palabra y expresó: "Era un mal chiste, nos habíamos quedado mal. Definitivamente, nos habíamos quedado mal". Luego, el conductor le consultó cómo le estaba yendo en el colegio: "¿Estás con Zoom?". Y Dieguito indicó: "Sí, con la seño y con los compañeritos".

El calvario que atraviesa Dieguito Fernando tras la muerte de su padre Diego Maradona

El abogado Mario Baudry aseguró que el pequeño está realizando un tratamiento con profesionales de la salud que lo ayudan en este momento difícil. “Tiene una psicopedagoga y un estudio en Ezeiza que le da contención, le hacen todo el tratamiento”, contó en el ciclo Los Ángeles de la Mañana.

También, el letrado señaló que el niño extraña a su papá y realiza solo las actividades que antes compartían: “Para Dieguito, Diego no era el astro de fútbol, sino simplemente su papá. Él busca jugar a la tablet con él y tenerlo a Diego en una silla, que le tire la pelota con la mano. Busca ese Diego, no al que todos conocemos”.

Luego, explicó que Dieguito Fernando siempre recuerda al astro del fútbol, en especial cuando oscurece. “A la noche, cuando vamos al campo, me saca y me dice ‘vamos afuera’. Se pone a mirar las estrellas buscando a su papá. Y cuando está nublado dice ‘hay nubes, papá no me puede cuidar’. En esas condiciones está Dieguito”, dijo en una charla con Ángel de Brito en el ciclo de El Trece.