"Un problema psicológico", el bochornoso diagnóstico de Nelson Castro sobre Alberto Fernández

El periodista y médico Nelson Castro realizó un insólito diagnóstico a distancia del presidente Alberto Fernández y aseguró que tiene "un problema psicológico".

El periodista ultraopositor brindó una entrevista a Infobae en la que se dedicó a atacar al Gobierno y lanzar bochornosas afirmaciones sobre la salud de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Al igual que su recordado e insólito diagnóstico de síndrome de hubris que le realizó años atrás en la pantalla de TN a Cristina, el periodista volvió a insistir en realizar un análisis médico sin haber mantenido contacto con el paciente. Al tiempo que aseguró que no ve ningún problema físico en el Presidente, Castro sostuvo que Alberto tiene: "Un problema, yo diría, psicológico, de dependencia de Cristina Fernández de Kirchner, que es pavoroso, realmente impresionante".

Asimismo, el periodista del Grupo Clarín también dio se explayó sobre otros temas de la salud del jefe de Estado, al que nunca trató como paciente. "Alberto Fernández tiene lo que se llama trombofilia. La trombofilia es algo hereditario. Es una tendencia a formar coágulos, por lo tanto, él tiene que estar tratado, está anticoagulado. Eso lo tiene controlado y demás", indicó.

Y completó: "Lo veo obeso, lo veo cansado, eso pasa con los presidentes, siempre. Vos ves la cara de los que son presidentes, y el desgaste y el envejecimiento son enormes".

Nelson Castro volvió a diagnosticar a distancia a Cristina Kirchner

Nelson Castro volvió a insistir en que la vicepresidenta Cristina Kirchner posee una "patológica personalidad" y realizó otro vergonzoso diagnóstico sin siquiera haber visto a la paciente.

Ante la pregunta sobre sí le gustaría entrevistar a CFK, Castro aseguró: "No me atrae, sería un reportaje dificultoso, vamos a poner un término generoso. Porque, digamos, Cristina tiene cero capacidad para reconocer su realidad. Vos a alguien le decís: 'Mire, usted no está diciendo la verdad, está mintiendo, esto, aquello'. No tendría ningún problema". Además, el conductor de TN aseguró que no habla ni ve en persona a la expresidenta desde 2012.

En tanto que también se atrevió a imaginar cuáles serían sus primeras preguntas para la vicepresidenta en caso de efectuar la entrevista que él mismo dice que no le atrae. "Con dos preguntas: '¿Cómo vive ella la mentira que forma parte de la esencia del kirchnerismo?'. Y la segunda: '¿Cuán consciente es de que su personalidad patológica lo único que genera es división, enfrentamiento y conflicto?”. Así que por ahí empezaría yo', desarrolló el periodista.