Adidas Originals revoluciona su esencia e inspira a las nuevas generaciones con "The Original"

Adidas Originals, la emblemática firma deportiva, ha dado un giro audaz en su estrategia, dejando atrás la celebración de su legado para enfocarse en la chispa que enciende el futuro. "The Original", su más reciente campaña, irrumpe con una premisa poderosa: "El cambio revolucionario comienza con una sola vez". Esta declaración, más que un lema, es una invitación a la acción, un llamado a desafiar lo establecido y a forjar un camino propio.

En el corazón de esta transformación se encuentra un ícono indiscutible: la zapatilla Superstar. Nacida en las canchas de básquet, esta silueta trascendió su origen deportivo para convertirse en un lienzo de expresión para artistas, músicos y visionarios de todo el mundo. Más que un calzado, la Superstar encarna el espíritu de aquellos que se atreven a romper moldes y a dejar su huella en la historia.

Para dar vida a esta visión, adidas Originals se asoció con el aclamado director y artista visual Thibaut Grevet. Su estilo distintivo, que fusiona deporte, música y moda, aporta una estética contemporánea y una narrativa profunda a la campaña. A través de su lente, Grevet captura la esencia de la originalidad, presentando un relato visual de aquellos pioneros que inspiran a otros a seguir sus pasos.

El fashion film de la campaña, dirigido por Grevet, es una experiencia inmersiva que transporta al espectador a un universo vibrante. La edición dinámica y la banda sonora icónica, Only You (And You Alone) de The Platters, se combinan para transmitir un mensaje poderoso: la originalidad nace de un acto individual, pero se amplifica en la energía colectiva.

Un elenco de visionarios que marcan la diferencia

"The Original" celebra a aquellos que se atreven a ser diferentes. Duki, Aitana, Elena Rose, Kenia Os, Alejandro Speitzer, NSQK, MC Daniel y Livinho, un grupo diverso de artistas y creadores, personifican la autenticidad y la pasión que define a los Originals. Cada uno de ellos, desde su propio ámbito, ha desafiado las expectativas y ha dejado su marca en la cultura urbana.

La nueva era de las Superstar tiene su epicentro en The Originals House, un espacio único diseñado para celebrar la creatividad y la autenticidad local. Este punto de encuentro, que pronto abrirá sus puertas, se convertirá en un hervidero de expresión artística, reuniendo a músicos, diseñadores y amantes de la cultura urbana.

Las Superstar se reinventan con nuevos diseños y colores, listas para transformar cualquier look en una declaración de estilo. Se complementan a la perfección con la icónica línea #adidasFirebird, creando combinaciones que elevan el estilo urbano a un nuevo nivel.

La colección "The Original" ya está disponible en adidas.com.ar, la app de adidas, tiendas adidas Originals y distribuidores seleccionados. La campaña, que se desplegará en plataformas digitales y espacios físicos, busca inspirar a las nuevas generaciones a abrazar su individualidad y a crear su propio camino.