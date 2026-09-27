Lo aconsejan los entrenadores: "Una mujer de 60 puede empezar a entrenar fuerza con sesiones de 30 minutos y alternar con caminatas de 20 minutos".

Empezar a entrenar fuerza después de los 60 no implica pasar horas en el gimnasio ni levantar grandes cantidades de peso desde el primer día. Si nunca hiciste ejercicios con pesas, lo importante es incorporar el hábito de manera progresiva, con sesiones que puedas sostener y prestando atención a cómo responde el cuerpo.

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"Una mujer de 60 puede empezar a entrenar fuerza con sesiones de 30 minutos y alternar con caminatas de 20-40 minutos en el día de descanso", explica el entrenador Sergio López López en CLARA. La propuesta permite combinar el trabajo muscular con una actividad tan simple como caminar, sin necesidad de entrenar todos los días.

Cómo entrenar fuerza a los 60 años.

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Empezar con 30 minutos de fuerza

Una de las principales dudas cuando una persona empieza a entrenar fuerza es cuánto tiempo necesita dedicarle. En el caso de una mujer de 60 años que nunca hizo pesas, los expertos recomiendan empezar con sesiones cortas y centrarse en aprender correctamente los movimientos. La entrenadora Blanca Pombal aconseja precisamente comenzar con media hora.

"Si nunca has hecho pesas y tienes 60 años, lo ideal es comenzar con entrenamientos de 30 minutos, trabajando un ejercicio por cada grupo muscular", explicaba la experta a la revista CLARA. La idea no es intentar completar una rutina exigente desde el comienzo, sino darle al cuerpo tiempo para adaptarse. Pombal asegura que empezar a entrenar con pesas a los 60 "no es difícil ni peligroso si se hace de forma progresiva y adecuada". También es importante ajustar la intensidad. Iván Puntas, en un reportaje para ABC Sevilla, agrega: "La progresión debe ser lenta, constante y adaptada a cada persona. Es preferible avanzar poco a poco que lesionarse durante el primer mes".

Qué hacer en los días de descanso

Descansar entre sesiones de fuerza no significa necesariamente quedarse completamente quieta. Una caminata puede ser una manera sencilla de mantenerse activa entre los entrenamientos, siempre que la intensidad sea adecuada para cada persona. La propuesta de López López es alternar las sesiones de fuerza con caminatas de entre 20 y 40 minutos.

De esta manera, una semana puede combinar distintos días de trabajo muscular con otros dedicados a caminar. Iván Puntas recomienda, además, dejar al menos 48 horas de recuperación entre las sesiones de fuerza. Caminar puede formar parte de esos días, pero no reemplaza el estímulo muscular que aporta el entrenamiento de fuerza.

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Por otro lado, descansar también es fundamental. Cuando se empieza una rutina nueva, no conviene seguir el calendario a cualquier precio. La cantidad de sesiones debe adaptarse a la recuperación y a las sensaciones de cada persona. "Si el cuerpo todavía muestra claramente las consecuencias de la sesión anterior, probablemente tenga más sentido reducir la carga, modificar el entrenamiento o esperar a cumplir rígidamente el calendario", señala Sergio López López. Por eso, empezar con dos sesiones semanales puede ser suficiente y una vez que el cuerpo se acostumbra al ejercicio y la recuperación es buena, se puede valorar aumentar progresivamente la frecuencia.