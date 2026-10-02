3 cortes mariposa, elegantes y modernos para esta primavera: "Son cortes con personalidad, muy trabajados, pero fáciles de mantener en el día a día".

La primavera es la estación ideal para apostar por un nuevo corte de pelo que además de estar en tendencia, te aporte movimiento y elegancia. Los cortes con capas son una de las grandes tendencias de la temporada y el estilo mariposa es una alternativa muy versátil para quienes buscan un cambio.

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Su principal característica es el escalado, que aporta movimiento y volumen y permite adaptar el corte a distintos largos, texturas y tipos de rostro. "Son cortes con personalidad, muy trabajados, pero fáciles de mantener en el día a día", explica Alberto Cerdán, referente de la peluquería y el estilismo en España, en CLARA.

El corte mariposa se caracteriza por sus capas marcadas, que enmarcan el rostro y generan movimiento hacia las puntas. Esta temporada, se va a llevar en versiones que combinan el volumen propio de las capas con flequillos ligeros y abiertos. Si no te animás a flequillo, también queda muy bien sin.

3 cortes de pelo mariposa en tendencia para esta primavera 2026

1. Mariposa tipo long bob con flequillo abierto

Una de las versiones más elegantes es la que combina el corte mariposa con un long bob a la altura de la clavícula. El flequillo abierto cae a ambos lados del rostro y se integra con las capas, mientras que el escalado comienza alrededor de la mandíbula. El resultado es una melena de largo medio, cómoda y con movimiento, que permite mantener cierta longitud sin renunciar al efecto ligero de las capas.

Cortes de pelo mariposa en tendencia para esta primavera 2026.,

Pedro Moreno, Education Manager de Jean Louis David, explica que esta temporada triunfa el corte "a la altura de la clavícula, con movimiento suave y un flequillo abierto, ligero, que cae a ambos lados del rostro como si lo abrazara".

2. Mariposa con capas largas y marcadas

Para quienes prefieren conservar más longitud, el corte mariposa también puede llevarse con capas largas y definidas. Un flequillo cortina sutil ayuda a enmarcar las facciones y aporta movimiento en la parte frontal. En rostros redondos, una buena opción es comenzar las capas por debajo del mentón para evitar concentrar demasiado volumen en las mejillas. De esta manera, el cabello mantiene su movimiento sin ensanchar visualmente el rostro.

Cortes de pelo mariposa en tendencia para esta primavera 2026.,

3. Mariposa con flequillo recto y ligero

El corte mariposa también queda muy bien con un flequillo recto, aunque la clave está en evitar que sea demasiado tupido o rígido. Un flequillo ligero, integrado con las capas, permite conseguir un resultado más moderno y favorecedor. Las capas aportan volumen y movimiento a la melena, mientras que el flequillo suma personalidad al look. En los rostros redondos, además, es preferible evitar una línea horizontal demasiado marcada, ya que puede acentuar visualmente la anchura.