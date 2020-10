Andy Kusnetzoff le preguntó sobre Juan Darthés a Fernando Burlando.

El caso de Juan Darthés y Thelma Fardín estalló en diciembre de 2018, cuando la actriz denunció públicamente haber sido abusada sexualmente por el reconocido actor, mientras se encontraban trabajando en Nicaragua, en los tiempos en los que ella tenía 16 años y él 46. La noticia generó tanto revuelo que el hombre terminó escapándose a Brasil, donde actualmente goza de libertad debido a que en dicho país no hay un tratado de extradición para sus ciudadanos.

Fernando Burlando, abogado del cantante, estuvo presente en el programa Podemos Hablar -emitido por Telefe-, donde Andy Kusnetzoff le hizo una picante pregunta que sin dudas lo incomodó. "¿Seguís siendo el abogado de Darthés?", le consultó. Sin embargo, la respuesta no fue del todo precisa.

“Yo tengo vínculo con Juan. Él, obviamente, vive en otro país. En la Argentina, todos sus procesos están de alguna manera detenidos. La pandemia también, de alguna manera, ayudó a esa cuestión. Hablo menos, pero hablo. La actividad que él hacía en la Argentina ya no la hace más”, indicó Burlando, ante la atenta mirada de los demás invitados que estuvieron en el programa de Telefe.

"¿Tus hijas te lo cuestionaron?", volvió a consultar Kusnetzoff. Esta vez, el abogado se sinceró y no ocultó los problemas personales que le trajo representar a Darthés: “Mi hija menor es abogada, así que entiende más que la gente común. Mi hija mayor tal vez no, su profesión tiene que ver con el arte, y la verdad que sufrí. Me cuestionaron hasta haber tomado la causa de (Alfredo) Pesquera, cuando fue el accidente de Rodrigo Bueno”.

Por su parte, el conductor también tomó la palabra y le marcó la cancha al famoso letrado: “No soy abogado, no tendría ninguna chance de serlo, pero me parece que vos podés elegir. Así como elegiste lo de Claudia y tenías buena onda con Diego, podrías haber dicho, quizás, ‘no tengo ganas’ (de defender a Darthés). Ana Rosenfeld era su abogada y después lo rechazó”.