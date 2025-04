¿Cuáles son listas secretas de películas de Netflix y cómo acceder?

Cuáles son los códigos de películas secretas de Netflix

Una de las plataformas más populares en lo que respecta al servicio de streaming del entretenimiento es Netflix, debido a que dispone de una gran cantidad de títulos de películas y series. Aunque no siempre se accede a todo el listado de manera completa y para lograrlo es necesario tener a mano determinados códigos. Estos permitirán divisar producciones separadas por géneros y encontrar verdaderas joyas.

La disponibilidad de títulos que ofrecen los servicios de streaming no siempre se encuentra reflejado en la pantalla principal y en muchos casos es necesario recurrir a aplicaciones de terceros como es Just Watch para saber dónde es posible ver una película. A veces no dar con ella puede ser producto de que se ingresó el nombre traducido o porque se encuentra mal escrito y la barra de búsqueda arrojó resultados negativos.

"La habrán sacado de la plataforma", expresó Notafaso, como figura su usuario de X (Ex Twitter). La captura permite apreciar que una persona intentó ver "La Huérfana", pero al estar mal escrito no fue posible dar con la película de terror. Una que se encuentra disponible dentro del catálogo que Netflix tiene para las personas que viven en la Argentina. Hay que recordar muchas veces los títulos solo pueden verse en determinados países, y esto sucede por una cuestión de derechos de distribución.

¿Cómo acceder a catálogos secretos de Netflix?

Lo primero a mencionar que se trata de una manera muy específica que la plataforma tiene de agrupar cada uno de los títulos que dispone. Cada género posee un código único que debe ser colocado en la URL en caso de ingresar desde la PC, pero también el mismo se puede escribir en la barra de búsqueda si el consumo es por medio de una tablet, celular o un Smart TV. Son varias combinaciones y por ello se recomienda tenerlas anotadas a mano para poder usarlas con facilidad.

Acción y aventura : 1365

: 1365 Comedias de acción : 43040

: 43040 Thrillers de acción : 43048

: 43048 Películas de artes marciales : 8985

: 8985 Anime de acción : 2653

: 2653 Películas familiares : 51056

: 51056 Documentales biográficos : 3652

: 3652 Dramas basados en la vida real : 3653

: 3653 Comedias románticas : 5475

: 5475 Ciencia ficción y fantasía clásicas : 47147

: 47147 Películas de terror de culto : 10944

: 10944 Thrillers psicológicos : 5505

: 5505 Cine independiente: 7077

Un detalle a mencionar es que estos códigos solo pueden ser usados en Netflix y las películas o series que la plataforma ofrezca son aquellas que se encuentran disponibles en aquel momento. En caso de que haya una que interese y que dispone el cartel de "se va pronto" es mejor verla en las próximas horas porque es probable que en el mes siguiente deje de estar y se tenga que esperar un tiempo más que considerable para poder apreciarla.

Los títulos más vistos en abril 2025

En el final de abril, se puede apreciar que Netflix colocó las películas que más disfrutaron los argentinos y permite divisar que algunas se destacan por dos hechos muy recientes como fue la celebración de la Pascua y el fallecimiento del papa Francisco en la madrugada del lunes 21.