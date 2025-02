¿Cómo evitar que la comida se pegue en la sartén?

Cómo evitar que la comida se pegue

Uno de los dolores de cabeza que más se repite al momento de cocinar es la comida pegada en el sartén, porque no solo provoca que las elaboraciones no obtengan el aspecto deseado sino que una parte quedará desaprovechada y no apta para el consumo. Sin embargo, existen una serie de trucos para evitar que esto vuelva a repetirse.

Cada receta lleva su tiempo, un determinado nivel de fuego y la intervención de la mano del cocinero para revolver la comida pero puede pasar que se produzca un pequeño descuido y los alimentos queden pegados sobre la superficie del sartén. Esto provoca que el resultado final cambie de manera abrupta en un abrir y cerrar de ojos.

"Tenedor en sartén de teflón que vuelva la pena muerte", expresó ElAbogarca, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Es que compartió una imagen de una persona que está cocinando huevos revueltos y les está dando forma con un tenedor de metal. Un instrumento que se recomienda usar solo para consumir alimentos y no para revolver comida que se encuentran en proceso de cocción, debido a que sus dientes pueden raspar y dañar la superficie.

Una de las causas de que algunos sartenes pierdan su eficacia es producto de que la capa antiadherente se dañó debido al trato que le entregan al momento de cocinar como también en el proceso de lavado. Se recomienda usar instrumentos de cocina de goma o madera que no generan cortes sobre la superficie. Mientras que en el proceso de limpieza solo hay que hacer uso de la esponja, y no la virulana de metal.

Hay una serie de recomendaciones que son de gran utilidad para llevar a cabo en la preparación de alimentos con el objetivo de obtener el resultado esperado y poder disfrutar del sabor que propone la receta que se acaba de poner en marcha.