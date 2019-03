El Tribunal Oral Federal 2 demostró que hubo peculado, encubrimiento y privación ilegítima de la libertad de los policías bonaerenses en la causa por el atentado a la AMIA. Carlos Menem fue absuelto y los exfiscales Eamon Mulen y José Barbaccia, que el gobierno intentó proteger, fueron condenados.

Diana Malamud, integrante de Memoria Activa, aseguró a El Destape: "Estoy emocionada porque se probó el encubrimiento que nos costó tantos años demostrar y, en tanta soledad, llevar adelante este juicio".

Pese a que no quedaron conformes con las penas, que "fueron bajas", el Tribunal "demostró que hubo una clara violación a los derechos humanos y no es algo menor en la Argentina de hoy", agregó Malamud.

Con la sentencia, sostuvo, que "quedó demostrado que (el ex juez Juan José) Galeano es un delincuente y que Mullen y Barbaccia son dos delincuentes". El ex magistrado fue condenado a 6 años de prisión y los ex fiscales a dos años.

En tanto, recordó que "toda la operativa que hizo (el ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán) Garavano para salvarlos... se equivocó bastante. Debiera renunciar, es una vergüenza lo que hizo, es un Ministro de Justicia que intentó salvar delincuentes". Tanto Galeano como Mullen y Barbaccia fueron acusados de gestionar y lograr el pago de US$400 mil al reducidor de autos Carlos Telleldín para que inculpara en el atentado a un grupo de policías bonaerenses.

Finalmente, en cuanto a las absoluciones del ex titular de la DAIA, Rubén Baraja, Jorge "Fino" Palacios, el abogado Víctor Stinfale, el ex SIDE Patricio Finenn y Carlos Menem, aseguró: "Haremos todas las instancias de apelación".