Atentado a la AMIA: DAIA pidió absolver a los acusados del encubrimiento

La querella unificada de la AMIA y la DAIA pidió la absolución de funcionarios y ex dirigentes de su organización acusados de encubrir el atentado ocurrido en 1994.

Ambas organizaciones expresaron en su alegato que se absuelva por el delito de peculado al ex agente de inteligencia Patricio Pfinnen, a Carlos Telleldín, a su ex pareja Ana Boragni, al abogado Víctor Stinfale, al ex magistrado Juan José Galeano y a Hugo Anzorreguy, entonces titular de la SIDE. Y cuestionaron la imputación al ex presidente de la DAIA Rubén Beraja.

Además, sostuvieron que los ex fiscales de la causa Eamon Mullen y José Barbaccia no cometieron delitos y aseguraron que continúan "creyendo en su inocencia”. También evitaron las acusaciones contra los imputados que el resto de las querellas denuncian como participantes de un pago del Estado a Carlos Telleldín por 400 mil dólares para que diera una versión falsa de los hechos.

"No nos deja de sorprender la actitud de la AMIA y de la DAIA. No entendemos como argumentan que el pago a Telleldín pudo haber sido algo similar a la legalidad y por otro lado no acusan a Telleldín por haber mentido", apuntó en declaraciones a El Destape la referente de Memoria Activa Adriana Reisfeld.

Y agregó: "Que no acusen a los fiscales que están involucrados absolutamente en todas las maniobras de la investigación del atentado deja en claro que ellos quieren que la investigación de 1994 al 1998 sea válida. Ahí están todas las irregularidades que ellos cometieron con el juez Galeano"

Asimismo resaltó que "hay escuchas telefónicas de 1998 y 2001, cuando Beraja ya no era presidente de la DAIA, discutiendo de la causa con Galeano" y sostuvo que "es indefendible la postura de la DAIA en todos los aspectos".

"Usaron una vez más el artilugio de confundir. Incluso el abogado dijo que leía el alegato por 'expresas instrucciones' de sus mandantes, cuando digo algo así es porque no estoy de acuerdo o no lo hice", remarcó.

Y sentenció: "No representan a nadie de la comunidad judía con lo que dijeron en ese alegato y a los familiares, menos".