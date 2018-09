El analista político Jorge "Turco" Asís cuestionó que el conductor de televisión Alejandro Fantino se haga eco de que en las redes sociales culparan al peronismo por la crisis que atraviesa la Argentina por la devaluación del peso que superó el 100 por ciento durante este año.

"No utilicen al peronismo para justificar el fracaso. Fracasaste, fuiste con tu novia, no tuviste erección. No le eches la culpa al peronismo de todo, hermano. ¿De qué le vas a echar la culpa? ¿De que estos tipos no saben gobernar, de que no acertaron una?", afirmó el ex embajador.

Asís sostuvo que desde que asumió, el gobierno sólo puso excusas: "Podés echarle la culpa al peronismo, a las organizaciones sociales… Hay problemas y no resolvieron uno. Fue todo blableta. 'Nosotros somos nuevos, la modernidad, soy un intelectual del siglo XIX'. Todo tortitas negras. Nada, hermano, nada".

En una entrevista en Animales Sueltos, Asis manifestó que el problema del gobierno es la incapacidad de generar confianza: "vos lo ponés hoy a Macri con un Toblerone en la puerta del colegio y los chicos no se le acercan, no le creen, hay un problema de credibilidad".