Asis cruzó a Feinmann por Cristina y el periodista ultraoficialista reculó

El conductor oficialista Eduardo Feinmann aseguró en redes sociales que le daba "asco" su colega Jorge Asís por reunirse con la expresidenta Cristina Kirchner. Sin embargo, la indignación le duró poco, ya que borró su tweet luego de que el escritor le contestara por el mismo medio.

"Como se pueden juntar con LA JEFA DE LA BANDA ????!!!! Asco dan", escribió el periodista ultramacrista en su cuenta de Twitter, junto a una foto de la columna en el diario Clarín que relataba la reunión entre Asis y la senadora.

El 'Turco' no esquivó lo dicho por su colega y salió a responderle:: "Lamento darle "asco" al colega Eduardo Feinmann por mi "reunión en off" con La Doctora divulgado con relativa ética por el León de Clarín. No comparto los preceptos morales del colega. Me limito a hacer periodismo. Sin dar lecciones a la humanidad".

Tras la respuesta del escritor, Feinmann borró su tweet.

