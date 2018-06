El analista político Jorge Asís dio a conocer una oscura teoría sobre el pobre momento futbolístico que atraviesa el capitán argentino, Lionel Messi, en el Mundial de Rusia 2018 y aseguró que "le pasaron una factura"

"Me hablan de que a Messi le pasaron una factura. Es gente enojada, temas que no se cumplieron, plata que se adelantó y fue para nada, partidos que se tenían que hacer y no se hicieron", sostuvo Asis en conversación con Fantino.

La referencia es clara: a una semana de su debut en Rusia, la Selección canceló un amistoso con Israel en Jerusalen y todos apuntaron a la 'Pulga' como el principal instigador de la baja.

"Eso fue todo un malentendido, complementado por una decisión que tal vez tomó este muchacho", agregó.

En tanto que al ver la cara de preocupación de Messi durante el himno argentino en la previa del partido expresó: "Es un chico abrumado, atormentado, colmado de problemas. No sé si está para ser el gran caudillo, el gran capitán".

"Esta Argentina no está para jugar con Nigeria. Estos muchachos están en el piso, salen vencidos", concluyó.