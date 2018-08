Así se vivió el discurso de Cristina Kirchner en una pizzería porteña

Decenas de personas se agolparon frente a la pantalla de televisión de una pizzería porteña cuando la senadora de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner dio su posición a favor de la despenalización del aborto.

En las imágenes, tomadas por la periodista Agustina Santoro en la pizzería Banchero de la calle Corrientes, se observa cómo los manifestantes escuchan las palabras de Cristina en el debate en la cámara alta.

En su exposición por el voto positivo, la senadora ponderó la masiva movilización feminista que la hizo cambiar de opinión respecto al proyecto de la interrupción legal del embarazo. Además, cuestionó que el rechazo del Cuerpo al expediente no trae ninguna propuesta secundaria y les aclaró a sus pares que “los abortos van a seguir pasando se apruebe o no la ley”.

La ex mandataria arrancó su alocución con que “siempre votó por la vida” y enumeró las decenas de leyes que se llevaron adelante durante los años de kirchenerismo como la ley de Parto Humanizado, la ley de Matrimonio Igualitario, la Asignación Universal por Hijo, la ley de Identidad de Género, la Ley de Educación Sexual, entre muchas más.

“Tenemos que tener mucha fortaleza y quiero dirigirme a los miles y miles de jóvenes que están en la calle. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande porque hoy no estamos proponiéndole una alternativa a un problema que existe porque el aborto sucede, estemos o no de acuerdo, sucede. Y como legisladores le tenemos que dar una respuesta y no les gusta esta respuesta, busquemos otra pero hoy no estamos discutiendo ninguna respuesta, estamos bajando la cortina, rechazando”,arremetió Cristina.