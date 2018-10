SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

A través de un video al que accedió el periodista de El Destape Ezequiel Orlando, uno de los damnificados por los medios oficialistas desnudó una vergonzosa operación en la que era acusado de espía venezolano.

Luego de la brutal represión y casería de manifestantes que realizaron las fuerzas policiales durante el debate por el Presupuesto 2019 en la Cámara de Diputados, varios medios afines al Gobierno publicaron un álbum de fotos con dirigentes kirchneristas de uno de los venezolanos detenidos, identificado como Felipe Javier Puleo Artigas.

No obstante, las fotos publicadas no pertenecen a esa persona, sino a Emanuel Colcombet, un formoseño que sí participó de la marcha contra el ajuste dictado por el FMI, pero que no fue apresado.

A través de un video difundido por Ezequiel Orlando, el joven desmintió por completo la operación y mostró su preocupación por la difamación sufrida.

Embed Después de acusarlo de espía, el viernes un portal tildó de kirchnerista a uno de los extranjeros arrestados al boleo en la represión del PRO. Se sumaron decenas de medios. Publicaron fotos de su Facebook personal con @Sabbatella, Máximo Kirchner y @Kicillofok.



Pero... ¿Es él? pic.twitter.com/kXzkRcKlVh — Ezequiel Orlando #NoALaUNICABA (@ZetaOrlando) 27 de octubre de 2018

Embed De hecho, pareciera que tiene otro nombre completamente distinto al que difunden los medios que repiten la xenofobia del PRO.



Su único pecado aparente: ser kirchnerista y haberse manifestado en contra del ajuste impuesto por el FMI. pic.twitter.com/G5aBjmuWtJ — Ezequiel Orlando #NoALaUNICABA (@ZetaOrlando) 27 de octubre de 2018

Embed Emanuel fue una víctima más de la burda operación de difamación hacia los extranjeros arrestados al boleo.



Todos los medios de su ciudad lo levantaron y él está preocupado por las mentiras que les venden a sus familiares y vecinos. — Ezequiel Orlando #NoALaUNICABA (@ZetaOrlando) 27 de octubre de 2018